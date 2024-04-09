Во вторник, 9 апреля, в 42-м туре английского Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» в родных стенах сыграет против «Норвича». Начало игры — в 21:45 по мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: «Шеффилд Уэнсдей» занимает предпоследнее, 23-е место таблицы Чемпионшипа с 42 баллами и разницей мячей 33-64.

Команда пребывает в зоне вылета и на один балл отстает от безопасной 21-й позиции, так что ей крайне важно набирать по максимуму очков в последних турах первенства.

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Последние матчи: хозяева в прошлом туре Чемпионшипа на чужом поле одержали победу. Клуб обыграл «Куинз Парк Рейнджерс» (2:0).

Эта победа прервала безвыигрышную серию в четыре поединка, которые пришлись на национальное первенство, при трех поражениях и одной ничьей.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Хуан Дельгадо — травмирован. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах (все — в рамках национального первенства) «Шеффилд Уэнсдей» одержал пять побед при трех поражениях и одной ничьей.

Как для аутсайдера, у «Сов» неплохая форма, но все же непонятно, был ли выигрыш в прошлом туре всего лишь временным просветлением после трех поражений в четырех матчах, или же это выход из спада.

Айк Угбо — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 10 голами в активе.

«Норвич»

Турнирное положение: По итогам 41 матча второго дивизиона «Норвич» занимает шестую позицию с 67 баллами и разницей мячей 73-58.

Команда находится в зоне плей-офф за выход в Премьер-лигу и опережает седьмую, уже непроходную строчку на четыре очка, поэтому ей важно не сбавлять обороты.

Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле одержали победу. Клуб с минимальным результатом обыграл «Ипсвич» (1:0).

Эта победа позволила коллективу реабилитироваться после поражения в предыдущем туре от «Лестера» со счетом 1:3.

Не сыграют: Соренсен, Роу, Хэнли, Яннулис, Эрнандес — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех из пяти последних поединках в разных турнирах «Норвич» выиграл при одном поражении.

Очевидно, что с такой формой «Канарейки» имеют хорошие шансы пробиться в плей-офф за выход в элитный дивизион.

Джош Сарджент — самый результативный игрок «Норвича» с 14 голами в активе.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Шеффилд Уэнсдей» было забито меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Норвич» выиграл

в пяти из шести последних матчей «Норвича» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.45, победа «Шеффилд Уэнсдей» — в 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.88 и 1.92.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Такой же расклад наблюдался в шести из семи их последних домашних поединков.

В пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов, но поскольку последние поединки хозяев не столь результативны, и они играют дома, то такой сценарий видится более вероятным.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в четырех из пяти последних их матчей.

Ставка: «Норвич» победит за 2.30