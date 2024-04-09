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    Три очка для «рейнджеров»?

    «Плимут» — КПР. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 9 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Плимут» — КПР
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    КПР
    9 апреля в 42-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Плимут» и КПР. Начало игры — в 21:45 мск. «Плимут» — КПР: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Апреля 2024 года
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    «Плимут»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «пилигримов» складывается неудачно. На текущий момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Плимут» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и побеждает команда не так часто — всего 11 раз.

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела победить. «Плимут» добыл три очка в матче с «Ротерхэмом» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Плимут» добыл лишь 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    До последней виктории «Плимут» проиграл 3 раза кряду. Причем до того команда зацепилась за один пункт во встрече с «Блэкберном» (1:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Зато в кадровом плане у «пилигримов» полный порядок.

    Матчи против «рейнджеров» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по разу обменялись победами.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Плимут» намерен отдалиться от опасной зоны на как можно более безопасное расстояние.

    КПР

    Турнирное положение: «Рейнджеры» в нынешнем сезоне скромно бьются за выживание в Чемпионшипе. На текущий момент команда расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

    Притом, что КПР в среднем забивает меньше гола за матч: 39 голов в 41 поединке. Да и 19 поражений в пассиве говорят о проблемах в игре команды.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла зацепиться за очки. КПР уступил «Шеффилд Уэнсдей» (0:2).

    В пяти последних матчах «рейнджеры» выиграли дважды. В этих поединках игроки КПР забили всего 3 мяча при 5 пропущенных в собственные ворота.

    Отрыв от зоны вылета нынче составляет всего 4 очка. За 5 туров до финиша «рейнджеры» еще не обеспечили себе спокойную жизнь.

    Не сыграют: Райан Колли — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке КПР заметно прибавил. До последней коллизии команда выиграла дважды кряду.

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    В кадровом плане у команды практически полный штиль. Лидеры «рейнджеров» на месте, да и кое-какой гандикап от опасной зоны имеется.

    Вот только КПР не побеждает «пилигримов» уже 14 лет. Так что пора бы КПР прерывать столь неприятную тенденцию.

    Наверняка гости будут активно атаковать. КПР имеет относительно приличный подбор атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • До последней победы «пилигримы» уступили 3 раза кряду

    • До последней коллизии КПР победил дважды подряд

    • Последний очный поединок соперников завершился сухим паритетом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: КПР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 3.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.93 и 1.88.

    Прогноз: «Рейнджеры» явно способны прибавить, к тому же соперник имеет заметные проблемы в обороне.

    КПР сейчас смотрится сильнее соперника, да и мотивация победить «пилигримов» впервые за 14 лет имеется.

    Ставка: Победа КПР за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече сумеет забить лишь одна команда.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    Ставка и прогноз на матч «Плимут» — КПР с коэффициентом 2.26. Дата матча: 09.04.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «рейнджеров»?
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