9 апреля в 42-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Престон» и «Хаддерсфилд». Начало игры — в 21:45 мск. «Престон» — «Хаддерсфилд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Престон»

Турнирное положение: «Престон» может спокойно доиграть текущий сезон. Перед командой не стоит серьезных задач.

Клуб находится на 10-м месте в таблице. Набрано 60 очков в 40 встречах. У «Престона» на данный момент 17 побед, 9 ничьих и 14 поражений.

Последние матчи: «Престон» отлично закончил минувший месяц. В конце марта были одержаны две победы. Команда взяла верх над «Плимут Аргайл» и «Ротерем Юнайтед». За обе встречи не было пропущено ни одного гола.

В апреле «Престон» провел два поединка. Сначала было поражение от «Бирмингема», а затем ничья с «Уотфордом».

Не сыграют: Эванс (травма).

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: Букмекеры считают фаворитом «Престон». Команда на своем поле стабильно набирает очки.

В последних десяти домашних матчах «Престон» потерпел три поражения. Как будет на этот раз? Если оценивать турнирную таблицу, то сейчас гостям очки намного важнее.

«Хаддерсфилд»

Турнирное положение: «Хаддерсфилд» ведет борьбу за выживание. У команды концовка сезона обещает быть очень напряженной.

«Хаддерсфилд» находится на 21-м месте в таблице. В 40 поединках набрано 60 очков.

Последние матчи: «Хаддерсфилд» 6 апреля наконец-то прервал затянувшуюся серию неудач. Команда встречалась дома с «Миллуолом». Была одержана победа со счетом 1:0.

В марте «Хаддерсфилд» проиграл три матча из пяти. Клуб уступил «Кардифф Сити», «Вест Бромвичу» и «Ковентри».

Не сыграют: Харратт (дисквалификация). Балкер, Лиз, Накаяма, Раффелс, Рудони, Хогг — травмированы.

Состояние команды: На данный момент у «Хаддерсфилда» 9 побед, 16 ничьих и 16 поражений. Команда выигрывает нечасто.

Но с турнирной точки зрения предстоящий матч очень важен. У «Хаддерсфилда» мотивации хоть отбавляй. Нужно избежать попадания в зону вылета.

«Хаддерсфилд» не выигрывает в гостях с 24 февраля. Тогда клуб на выезде взял верх над «Уотфордом» со счетом 2:1.

Статистика для ставок

В последних десяти домашних матчах «Престон» потерпел три поражения

«Хаддерсфилд» не выигрывает в гостях с 24 февраля

В первом круге «Престон» одолел соперника в гостях со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Престон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: «Хаддерсфилд» борется за выживание. Команде очень нужны очки, так что мотивации хоть отбавляй. Гости могут добиться успеха.

Ставка: победа «Хаддерсфилда» с нулевой форой за 2.30.

Прогноз: Команды не станут отсиживаться в обороне. Моменты должны быть у обоих ворот. Произойдет обмен голами.

Ставка: обе команды забьют за 1.81