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    «Хаддерсфилд» постарается завоевать очки на чужом поле

    «Престон» — «Хаддерсфилд». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 9 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Хаддерсфилд»
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    «Престон»
    9 апреля в 42-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Престон» и «Хаддерсфилд». Начало игры — в 21:45 мск. «Престон» — «Хаддерсфилд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Апреля 2024 года
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    •  Престон Норт Энд 21:45 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Престон»

    Турнирное положение: «Престон» может спокойно доиграть текущий сезон. Перед командой не стоит серьезных задач.

    Клуб находится на 10-м месте в таблице. Набрано 60 очков в 40 встречах. У «Престона» на данный момент 17 побед, 9 ничьих и 14 поражений.

    Последние матчи: «Престон» отлично закончил минувший месяц. В конце марта были одержаны две победы. Команда взяла верх над «Плимут Аргайл» и «Ротерем Юнайтед». За обе встречи не было пропущено ни одного гола.

    В апреле «Престон» провел два поединка. Сначала было поражение от «Бирмингема», а затем ничья с «Уотфордом».

    Не сыграют: Эванс (травма).

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    Состояние команды: Букмекеры считают фаворитом «Престон». Команда на своем поле стабильно набирает очки.

    В последних десяти домашних матчах «Престон» потерпел три поражения. Как будет на этот раз? Если оценивать турнирную таблицу, то сейчас гостям очки намного важнее.

    «Хаддерсфилд»

    Турнирное положение: «Хаддерсфилд» ведет борьбу за выживание. У команды концовка сезона обещает быть очень напряженной.

    «Хаддерсфилд» находится на 21-м месте в таблице. В 40 поединках набрано 60 очков.

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  • 01/04/2024

    • Последние матчи: «Хаддерсфилд» 6 апреля наконец-то прервал затянувшуюся серию неудач. Команда встречалась дома с «Миллуолом». Была одержана победа со счетом 1:0.

    В марте «Хаддерсфилд» проиграл три матча из пяти. Клуб уступил «Кардифф Сити», «Вест Бромвичу» и «Ковентри».

    Не сыграют: Харратт (дисквалификация). Балкер, Лиз, Накаяма, Раффелс, Рудони, Хогг — травмированы.

    Состояние команды: На данный момент у «Хаддерсфилда» 9 побед, 16 ничьих и 16 поражений. Команда выигрывает нечасто.

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    Но с турнирной точки зрения предстоящий матч очень важен. У «Хаддерсфилда» мотивации хоть отбавляй. Нужно избежать попадания в зону вылета.

    «Хаддерсфилд» не выигрывает в гостях с 24 февраля. Тогда клуб на выезде взял верх над «Уотфордом» со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • В последних десяти домашних матчах «Престон» потерпел три поражения

    • «Хаддерсфилд» не выигрывает в гостях с 24 февраля

    • В первом круге «Престон» одолел соперника в гостях со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Престон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: «Хаддерсфилд» борется за выживание. Команде очень нужны очки, так что мотивации хоть отбавляй. Гости могут добиться успеха.

    Ставка: победа «Хаддерсфилда» с нулевой форой за 2.30.

    Прогноз: Команды не станут отсиживаться в обороне. Моменты должны быть у обоих ворот. Произойдет обмен голами.

    Ставка: обе команды забьют за 1.81

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    Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Хаддерсфилд» с коэффициентом 2.30. Дата матча: 09.04.2024. Прогнозы на футбол. «Хаддерсфилд» постарается завоевать очки на чужом поле
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