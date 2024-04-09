«Престон»
Турнирное положение: «Престон» может спокойно доиграть текущий сезон. Перед командой не стоит серьезных задач.
Клуб находится на 10-м месте в таблице. Набрано 60 очков в 40 встречах. У «Престона» на данный момент 17 побед, 9 ничьих и 14 поражений.
Последние матчи: «Престон» отлично закончил минувший месяц. В конце марта были одержаны две победы. Команда взяла верх над «Плимут Аргайл» и «Ротерем Юнайтед». За обе встречи не было пропущено ни одного гола.
В апреле «Престон» провел два поединка. Сначала было поражение от «Бирмингема», а затем ничья с «Уотфордом».
Не сыграют: Эванс (травма).
Состояние команды: Букмекеры считают фаворитом «Престон». Команда на своем поле стабильно набирает очки.
В последних десяти домашних матчах «Престон» потерпел три поражения. Как будет на этот раз? Если оценивать турнирную таблицу, то сейчас гостям очки намного важнее.
«Хаддерсфилд»
Турнирное положение: «Хаддерсфилд» ведет борьбу за выживание. У команды концовка сезона обещает быть очень напряженной.
«Хаддерсфилд» находится на 21-м месте в таблице. В 40 поединках набрано 60 очков.
Последние матчи: «Хаддерсфилд» 6 апреля наконец-то прервал затянувшуюся серию неудач. Команда встречалась дома с «Миллуолом». Была одержана победа со счетом 1:0.
В марте «Хаддерсфилд» проиграл три матча из пяти. Клуб уступил «Кардифф Сити», «Вест Бромвичу» и «Ковентри».
Не сыграют: Харратт (дисквалификация). Балкер, Лиз, Накаяма, Раффелс, Рудони, Хогг — травмированы.
Состояние команды: На данный момент у «Хаддерсфилда» 9 побед, 16 ничьих и 16 поражений. Команда выигрывает нечасто.
Но с турнирной точки зрения предстоящий матч очень важен. У «Хаддерсфилда» мотивации хоть отбавляй. Нужно избежать попадания в зону вылета.
«Хаддерсфилд» не выигрывает в гостях с 24 февраля. Тогда клуб на выезде взял верх над «Уотфордом» со счетом 2:1.
Статистика для ставок
- В последних десяти домашних матчах «Престон» потерпел три поражения
- «Хаддерсфилд» не выигрывает в гостях с 24 февраля
- В первом круге «Престон» одолел соперника в гостях со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Престон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.70.
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Прогноз: «Хаддерсфилд» борется за выживание. Команде очень нужны очки, так что мотивации хоть отбавляй. Гости могут добиться успеха.
Ставка: победа «Хаддерсфилда» с нулевой форой за 2.30.
Прогноз: Команды не станут отсиживаться в обороне. Моменты должны быть у обоих ворот. Произойдет обмен голами.
Ставка: обе команды забьют за 1.81