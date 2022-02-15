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    «ПСЖ» обыграет «Реал» с крупным счетом?

    ПСЖ — «Реал». Прогноз, ставки (к. 2.06) на футбол, Лига чемпионов, 15 февраля 2022 года

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    Килиан Мбаппе
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против мадридского «Реала» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 февраля в Париже, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 15 Февраля 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «ПСЖ»

    «ПСЖ» несколько дней назад одержал домашнюю победу над «Ренном». Единственный гол уже в компенсированное время забил Килиан Мбаппе.

    Парижане ужасно провели первый тайм, из-за чего были освистаны своими же болельщиками, которые также разместили на трибунах не самые приятные для футболистов баннеры.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Реал Мадрид

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    И после перерыва команда действительно стала играть заметно лучше. Но по всей видимости, «ПСЖ» банально не хотел напрягаться перед важнейшей встречей с «Реалом». Тем более ситуация в чемпионате Франции вполне располагает к тому, чтобы в некоторых матчах экономить силы.

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    • Важно отметить другое. К предстоящему противостоянию «ПСЖ» подходит почти в идеальном составе. Сыграть не сможет только Неймар. Хотя существует вероятность, что бразилец окажется в запасе.

    «Реал»

    «Реал», судя по всему, слегка выдохся. В отличие от «ПСЖ», который уже почти гарантировал себе победу в чемпионате, у «Мадрида» вся борьба впереди. И все матчи проходят в невероятно напряженной обстановке.

    В минувшую субботу «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» — 0:0. А перед этим команда Карлом Анчелотти с трудом выиграла у «Гранады» (1:0).

    Самым же энергозатратным стал матч с «Атлетиком» на Кубок Испании. И здесь «Реал» проиграл. «ПСЖ» получил хороший пример, как нужно действовать против «Мадрида».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Большой проблемой для «Реала» в Париже может стать отсутствие Карима Бензема. В конце января француз получил небольшое повреждение. Испанские СМИ настаивают на том, что лидер «Реала» будет играть в столице Франции, но уровень его готовности все равно остается под сомнением.

    Прогноз и ставка

    На «Пари Сен-Жермен» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Реала» — за 3.84.

    «ПСЖ» часто очень невыразительно играет в чемпионате Франции, но на это вряд ли стоит обращать внимание. Уже давно известно, главная цель «Парижа» — Лига чемпионов. Здесь будет совершенно другой настрой. В том числе у Лео Месси, который отлично знает, как надо играть против «Реала».

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    И тем более «Реал» действительно выглядит уставшим после бесконечных баталий на внутренней арене.

    Ставка — победа «ПСЖ» за 2.06. Мбаппе и Месси найдут ключ к воротам «Реала».

    И также можно рассмотреть еще несколько не самых очевидных вариантов. Например, ставку на то, что в этом матче будет и пенальти, и удаление за 8.00.

    Почему? В УЕФА теперь очень не любят «Реал»... А президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не так давно пообещал УЕФА 15 миллиардов евро по условиям нового медиаконтракта....Заговор? Нет, это всего лишь наша бурная фантазия.
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    ПСЖ — «Реал»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» обыграет «Реал» с крупным счетом?
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