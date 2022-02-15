«Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против мадридского «Реала» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 февраля в Париже, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

«ПСЖ» несколько дней назад одержал домашнюю победу над «Ренном». Единственный гол уже в компенсированное время забил Килиан Мбаппе.

Парижане ужасно провели первый тайм, из-за чего были освистаны своими же болельщиками, которые также разместили на трибунах не самые приятные для футболистов баннеры.

Коэффициенты матча ПСЖ — Реал Мадрид 1 2.00 X 3.70 2 3.55 Ставка

И после перерыва команда действительно стала играть заметно лучше. Но по всей видимости, «ПСЖ» банально не хотел напрягаться перед важнейшей встречей с «Реалом». Тем более ситуация в чемпионате Франции вполне располагает к тому, чтобы в некоторых матчах экономить силы.

Важно отметить другое. К предстоящему противостоянию «ПСЖ» подходит почти в идеальном составе. Сыграть не сможет только Неймар. Хотя существует вероятность, что бразилец окажется в запасе.

«Реал»

«Реал», судя по всему, слегка выдохся. В отличие от «ПСЖ», который уже почти гарантировал себе победу в чемпионате, у «Мадрида» вся борьба впереди. И все матчи проходят в невероятно напряженной обстановке.

В минувшую субботу «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» — 0:0. А перед этим команда Карлом Анчелотти с трудом выиграла у «Гранады» (1:0).

Самым же энергозатратным стал матч с «Атлетиком» на Кубок Испании. И здесь «Реал» проиграл. «ПСЖ» получил хороший пример, как нужно действовать против «Мадрида».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Большой проблемой для «Реала» в Париже может стать отсутствие Карима Бензема. В конце января француз получил небольшое повреждение. Испанские СМИ настаивают на том, что лидер «Реала» будет играть в столице Франции, но уровень его готовности все равно остается под сомнением.

Прогноз и ставка

На «Пари Сен-Жермен» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Реала» — за 3.84.

«ПСЖ» часто очень невыразительно играет в чемпионате Франции, но на это вряд ли стоит обращать внимание. Уже давно известно, главная цель «Парижа» — Лига чемпионов. Здесь будет совершенно другой настрой. В том числе у Лео Месси, который отлично знает, как надо играть против «Реала».

И тем более «Реал» действительно выглядит уставшим после бесконечных баталий на внутренней арене.

Ставка — победа «ПСЖ» за 2.06. Мбаппе и Месси найдут ключ к воротам «Реала».

И также можно рассмотреть еще несколько не самых очевидных вариантов. Например, ставку на то, что в этом матче будет и пенальти, и удаление за 8.00.

Почему? В УЕФА теперь очень не любят «Реал»... А президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не так давно пообещал УЕФА 15 миллиардов евро по условиям нового медиаконтракта....Заговор? Нет, это всего лишь наша бурная фантазия.