«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 57 очков. Отрыв от «Ливерпуля» составляет девять очков, а от «Челси» — десять.
В конце прошлой недели «Ман Сити» разгромил «Фулхэм» (4:1) в Кубке Англии. «Горожане» пропустили уже на первых минутах, но вскоре не только отыгрались, но и вышли вперед. Очередная уверенная победа.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Брентфорд
Хотя в АПЛ команда Хосепа Гвардиолы немного притормозила перед паузой. Действующий чемпион не смог выиграть у «Саутгемптона» — 1:1. Но по игре «Сити», как обычно, тотально доминировал.
«Брентфорд»
«Брентфорд» находится на 14-й строчке, набрав в 23-х матчах 23 очка. Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков, но у конкурентов есть матчи в запасе.
В начале января «Брентфорд» одержал две победы, но после этого забуксовал. Серия поражений на данный момент составляет пять матчей.
У команды Томаса Франка совершенно разладилась игра в обороне.
Гостевая безвыигрышная серия «Брентфорда» в АПЛ составляет семь матчей (пять поражений и две ничьи).
Прогноз и ставка
На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 10.25, а победу «Брентфорда» — за 26.00.
С таким проблемами в обороне «Брентфорду» будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.
Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 4,0 за 3.68. Под настроение банда Гвардиолы легко забьет пять-шесть мячей.
Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.26.