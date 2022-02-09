«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 57 очков. Отрыв от «Ливерпуля» составляет девять очков, а от «Челси» — десять.

В конце прошлой недели «Ман Сити» разгромил «Фулхэм» (4:1) в Кубке Англии. «Горожане» пропустили уже на первых минутах, но вскоре не только отыгрались, но и вышли вперед. Очередная уверенная победа.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Брентфорд 1 1.11 X 9.00 2 24.00 Ставка

Хотя в АПЛ команда Хосепа Гвардиолы немного притормозила перед паузой. Действующий чемпион не смог выиграть у «Саутгемптона» — 1:1. Но по игре «Сити», как обычно, тотально доминировал.

Календарь и таблица АПЛ

Беспроигрышная серия «Ман Сити» в АПЛ составляет уже 13 матчей (12 побед, 1 ничья). На этом отрезке «горожане» лишь однажды пропускали больше одного мяча.

«Брентфорд»

«Брентфорд» находится на 14-й строчке, набрав в 23-х матчах 23 очка. Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков, но у конкурентов есть матчи в запасе.

В начале января «Брентфорд» одержал две победы, но после этого забуксовал. Серия поражений на данный момент составляет пять матчей.

У команды Томаса Франка совершенно разладилась игра в обороне. В пяти предыдущих матчах «Брентфорд» пропустил 16 мячей.

Гостевая безвыигрышная серия «Брентфорда» в АПЛ составляет семь матчей (пять поражений и две ничьи).

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 10.25, а победу «Брентфорда» — за 26.00.

С таким проблемами в обороне «Брентфорду» будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 4,0 за 3.68. Под настроение банда Гвардиолы легко забьет пять-шесть мячей.

Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.26.