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    «Ман Сити» забьет «Брентфорду» больше четырех мячей?

    «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз, ставки (к. 3.68) на футбол, АПЛ, 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Брентфорд»
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    Беспроигрышная серия «Ман Сити» в АПЛ составляет уже 13 матчей
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Февраля 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:45 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 57 очков. Отрыв от «Ливерпуля» составляет девять очков, а от «Челси» — десять.

    В конце прошлой недели «Ман Сити» разгромил «Фулхэм» (4:1) в Кубке Англии. «Горожане» пропустили уже на первых минутах, но вскоре не только отыгрались, но и вышли вперед. Очередная уверенная победа.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Брентфорд

  • 1
  • 1.11
  • X
  • 9.00
  • 2
  • 24.00
  • Ставка
    •

    Хотя в АПЛ команда Хосепа Гвардиолы немного притормозила перед паузой. Действующий чемпион не смог выиграть у «Саутгемптона» — 1:1. Но по игре «Сити», как обычно, тотально доминировал.

    Календарь и таблица АПЛ

    Беспроигрышная серия «Ман Сити» в АПЛ составляет уже 13 матчей (12 побед, 1 ничья). На этом отрезке «горожане» лишь однажды пропускали больше одного мяча.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» находится на 14-й строчке, набрав в 23-х матчах 23 очка. Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков, но у конкурентов есть матчи в запасе.

    В начале января «Брентфорд» одержал две победы, но после этого забуксовал. Серия поражений на данный момент составляет пять матчей.

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    • У команды Томаса Франка совершенно разладилась игра в обороне. В пяти предыдущих матчах «Брентфорд» пропустил 16 мячей.

    Гостевая безвыигрышная серия «Брентфорда» в АПЛ составляет семь матчей (пять поражений и две ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 10.25, а победу «Брентфорда» — за 26.00.

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    С таким проблемами в обороне «Брентфорду» будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

    Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 4,0 за 3.68. Под настроение банда Гвардиолы легко забьет пять-шесть мячей.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.26.

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    «Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (3.68), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» забьет «Брентфорду» больше четырех мячей?
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