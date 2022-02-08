«Монако»
На пути в четвертьфинал Кубка Франции «Монако» прошел на выезде «Ред Стар» (2:0), «Кевийи Руан» (3:1) и «Ланс» (4:2).
Монегаски традиционно ставят перед собой амбициозные задачи, но регулярно спотыкаются в их выполнении. Лишь шестое место в Лиге 1 не прибавляет настроения.
Наиболее реальной перспективой будет борьба за зону Лиги чемпионов. Вот только игра «Монако» пока не соответствует этим целям.
В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение — от «Монпелье» (2:3) в Лиге 1. В трех из четырех последних играх было он победил.
«Амьен»
У «Амьена» тоже был непростой путь к 1/8 финала. В предыдущем раунде представитель Лиги 2 с трудом прошел малоизвестный «Линас Монлери», дожав соперника только в серии пенальти.
Перед этим «Амьен» одержал гостевую победу над «Генгамом» благодаря хет-трику Шадрака Аколо. На предыдущей стадии он уверенно переиграл «Нанси» 2:0 в гостях.
В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и двух мировых исходах.
По итогам 23 туров клуб из второго по рангу дивизиона занимает лишь 14-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны вылета.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.
Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,60.
Наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.