Матч четвертьфинала Кубка Франции по футболу между «Монако» и «Амьеном» состоится 8 февраля в 23:00 по мск на стадионе «Луи II». «Монако» — «Амьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

На пути в четвертьфинал Кубка Франции «Монако» прошел на выезде «Ред Стар» (2:0), «Кевийи Руан» (3:1) и «Ланс» (4:2).

Монегаски традиционно ставят перед собой амбициозные задачи, но регулярно спотыкаются в их выполнении. Лишь шестое место в Лиге 1 не прибавляет настроения.

Наиболее реальной перспективой будет борьба за зону Лиги чемпионов. Вот только игра «Монако» пока не соответствует этим целям.

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В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение — от «Монпелье» (2:3) в Лиге 1. В трех из четырех последних играх было он победил.

«Амьен»

У «Амьена» тоже был непростой путь к 1/8 финала. В предыдущем раунде представитель Лиги 2 с трудом прошел малоизвестный «Линас Монлери», дожав соперника только в серии пенальти.

Перед этим «Амьен» одержал гостевую победу над «Генгамом» благодаря хет-трику Шадрака Аколо. На предыдущей стадии он уверенно переиграл «Нанси» 2:0 в гостях.

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и двух мировых исходах.

По итогам 23 туров клуб из второго по рангу дивизиона занимает лишь 14-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны вылета.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.