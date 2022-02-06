В 24-м туре итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле примет «Торино». Встреча состоится 6 февраля, начало — в 20:00 по мск. «Удинезе» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

В турнирной таблице Серии А «Удинезе» находится на 15 позиции, имея в своем активе 24 очка. От зоны вылета он оторвался на семь баллов при игре в запасе.

После того, как в конце прошлого года фриульцы разгромили аутсайдеров первенства «Салернитану» 3:0 и 4:0 «Кальяри», затем они не могут выиграть на протяжении последующих трех встреч.

Коэффициенты матча Удинезе — Торино 1 2.90 X 3.35 2 2.45 Ставка

В этот период «маленькие зебры» сперва потерпели фиаско дома от «Аталанты» 2:6 и в гостях от «Ювентуса» 0:2, а потом расписали мировую с «Дженоа» 0:0 на выезде.

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Пять из 11 домашних игр «Удинезе» в этом чемпионате свел вничью, а также по три раза коллектив уступал и побеждал.

«Торино»

С 32 зачетными пунктами «Торино» разместился на десятой позиции в турнирной таблице. От шестой еврокубковой строки команда отстает на шесть баллов, имея игру в запасе.

«Быки» за последние восемь встреч первенства потерпели лишь одно фиаско, минимально уступив в Милане «Интеру» 0:1. Также в этот период они четыре раза победили и трижды расписали мировые.

К данной же игре «бордовые» подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией, которую начали двумя выигрышами, а продолжили ничьей с «Сассуоло» 1:1 на своем поле.

Вне родных стен туринцы в этом чемпионате по два раза побеждали и расписывали мировые, а также потерпели шесть неудач.

За последние четыре очные игры трижды побеждал «Торино», один из выигрышей был в первом круге 2:1, и раз виктория была за «Удинезе».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торино» предлагают — 2.49.

На викторию «Удинезе» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.24.

Считаем, что букмекеры недооценивают хозяев, ведь туринцы в гостях выступают неуверенно. Так что в этом противостоянии рекомендуем ставить с 0 на фриульцев.