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    Букмекеры явно недооценивают фриульцев

    «Удинезе» — «Торино». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Италии, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Торино»
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    Жерар Деулофеу
    В 24-м туре итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле примет «Торино». Встреча состоится 6 февраля, начало — в 20:00 по мск. «Удинезе» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Февраля 2022 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 20:00 Торино Торино
  • Турин
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    «Удинезе»

    В турнирной таблице Серии А «Удинезе» находится на 15 позиции, имея в своем активе 24 очка. От зоны вылета он оторвался на семь баллов при игре в запасе.

    После того, как в конце прошлого года фриульцы разгромили аутсайдеров первенства «Салернитану» 3:0 и 4:0 «Кальяри», затем они не могут выиграть на протяжении последующих трех встреч.

    Коэффициенты матча Удинезе — Торино

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    В этот период «маленькие зебры» сперва потерпели фиаско дома от «Аталанты» 2:6 и в гостях от «Ювентуса» 0:2, а потом расписали мировую с «Дженоа» 0:0 на выезде.

    Все прогнозы на Серию А

    Пять из 11 домашних игр «Удинезе» в этом чемпионате свел вничью, а также по три раза коллектив уступал и побеждал.

    «Торино»

    С 32 зачетными пунктами «Торино» разместился на десятой позиции в турнирной таблице. От шестой еврокубковой строки команда отстает на шесть баллов, имея игру в запасе.

    «Быки» за последние восемь встреч первенства потерпели лишь одно фиаско, минимально уступив в Милане «Интеру» 0:1. Также в этот период они четыре раза победили и трижды расписали мировые.

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    • К данной же игре «бордовые» подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией, которую начали двумя выигрышами, а продолжили ничьей с «Сассуоло» 1:1 на своем поле.

    Вне родных стен туринцы в этом чемпионате по два раза побеждали и расписывали мировые, а также потерпели шесть неудач.

    За последние четыре очные игры трижды побеждал «Торино», один из выигрышей был в первом круге 2:1, и раз виктория была за «Удинезе».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торино» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Удинезе» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.24.

    Считаем, что букмекеры недооценивают хозяев, ведь туринцы в гостях выступают неуверенно. Так что в этом противостоянии рекомендуем ставить с 0 на фриульцев.

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    «Удинезе» — «Торино»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Букмекеры явно недооценивают фриульцев
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