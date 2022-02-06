«Удинезе»
В турнирной таблице Серии А «Удинезе» находится на 15 позиции, имея в своем активе 24 очка. От зоны вылета он оторвался на семь баллов при игре в запасе.
После того, как в конце прошлого года фриульцы разгромили аутсайдеров первенства «Салернитану» 3:0 и 4:0 «Кальяри», затем они не могут выиграть на протяжении последующих трех встреч.
Коэффициенты матча Удинезе — Торино
В этот период «маленькие зебры» сперва потерпели фиаско дома от «Аталанты» 2:6 и в гостях от «Ювентуса» 0:2, а потом расписали мировую с «Дженоа» 0:0 на выезде.
Пять из 11 домашних игр «Удинезе» в этом чемпионате свел вничью, а также по три раза коллектив уступал и побеждал.
«Торино»
С 32 зачетными пунктами «Торино» разместился на десятой позиции в турнирной таблице. От шестой еврокубковой строки команда отстает на шесть баллов, имея игру в запасе.
«Быки» за последние восемь встреч первенства потерпели лишь одно фиаско, минимально уступив в Милане «Интеру» 0:1. Также в этот период они четыре раза победили и трижды расписали мировые.
К данной же игре «бордовые» подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией, которую начали двумя выигрышами, а продолжили ничьей с «Сассуоло» 1:1 на своем поле.
Вне родных стен туринцы в этом чемпионате по два раза побеждали и расписывали мировые, а также потерпели шесть неудач.
За последние четыре очные игры трижды побеждал «Торино», один из выигрышей был в первом круге 2:1, и раз виктория была за «Удинезе».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торино» предлагают — 2.49.
На викторию «Удинезе» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.24.
Считаем, что букмекеры недооценивают хозяев, ведь туринцы в гостях выступают неуверенно. Так что в этом противостоянии рекомендуем ставить с 0 на фриульцев.