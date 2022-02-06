В поединке 24 тура итальянской Серии А «Болонья» примет «Эмполи» на стадионе «Ренато Даль'Ара». Он состоится 6 февраля. Начало в 18:00 мск. «Болонья» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

Результаты хозяев в последних турах не радуют. Три поражения подряд опустили их на 13 место, где они находятся с 27 очками на счету.

«Болонья» имеет уже 11 неудач в этом сезоне, что почти половина от общего количества проведенных поединков. Текущая форма команды — это 4 фиаско в пяти последних турах.

Коэффициенты матча Болонья — Эмполи 1 1.95 X 3.90 2 3.55 Ставка

Итак, в последних турах команда проиграла «Кальяри» (12), «Наполи» (02) и «Вероне» (12). Таким образом, январь «борзые» провалили целиком.

Все прогнозы на Серию А

Последняя победа у них была 22 декабря, когда они на выезде разгромили «Сассуоло» (30). Это был первый из шести матчей турнира, в котором «Болонье» удалось покинуть поле без пропущенных голов.

«Эмполи»

Гости тоже скатились. У них ни одной победы в пяти играх турнира, лишь 4 поражения и ничья. Сейчас они опережают «Болонью» на 2 очка и находятся на строчку выше.

«Эмполи» проиграл в прошлом туре «Роме», хотя забил ей 2 мяча (2:4). Более крупно команда уступила в начале января «Сассуоло». Матч закончился со счетом 1:5.

При этом «адзурри» удалось зацепиться за ничью с «Лацио» (3:3). В матче 1/8 Кубка Италии «Эмполи» уступил «Интеру» с минимальным разрывом в счете (2:3) и «нерадзурри» смогли забить лишь в овертайме. Также отметим ничью с «Венецией» (2:2).

На выезде тосканцы не проигрывают уже 5 матчей. Правда лишь в одном из них им удалось добиться положительного результата.

Прогноз и ставка

На бумаге победа за «Болоньей». На нее букмекеры дают 2.03, тогда как на «Эмполи» можно поставить с котировкой 3.50. Ничью на сегодняшний день рассчитывают по коэффициенту 3.85.

Если смотреть на календарь, то у «Эмполи» выдался более боевой январь. Кроме позорных 1:5 от «Сассуоло» вспомнить гостям плохого больше нечего. Они достойно выступили против «Лацио» и особенно против «Интера».

В сравнении с результатами «Болоньи», которая проиграла три раза подряд, у «Эмполи» неплохие показатели. А если учесть победу команды в первом круге со счетом 4:2, можно и вовсе решиться на ставку в ее пользу. Рекомендуем подумать именно об этом.

Для более осторожных предлагаем обратить внимание на вариант «Фора 2 (0)».