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    «Эмполи» явно недооценивают

    «Болонья» — «Эмполи». Прогноз, ставки (к. 3.50) на футбол, Серия А, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Эмполи»
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    Андреа Пинамонти
    В поединке 24 тура итальянской Серии А «Болонья» примет «Эмполи» на стадионе «Ренато Даль'Ара». Он состоится 6 февраля. Начало в 18:00 мск. «Болонья» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Февраля 2022 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 17:00 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    «Болонья»

    Результаты хозяев в последних турах не радуют. Три поражения подряд опустили их на 13 место, где они находятся с 27 очками на счету.

    «Болонья» имеет уже 11 неудач в этом сезоне, что почти половина от общего количества проведенных поединков. Текущая форма команды — это 4 фиаско в пяти последних турах.

    Коэффициенты матча Болонья — Эмполи

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    Итак, в последних турах команда проиграла «Кальяри» (12), «Наполи» (02) и «Вероне» (12). Таким образом, январь «борзые» провалили целиком.

    Все прогнозы на Серию А

    Последняя победа у них была 22 декабря, когда они на выезде разгромили «Сассуоло» (30). Это был первый из шести матчей турнира, в котором «Болонье» удалось покинуть поле без пропущенных голов.

    «Эмполи»

    Гости тоже скатились. У них ни одной победы в пяти играх турнира, лишь 4 поражения и ничья. Сейчас они опережают «Болонью» на 2 очка и находятся на строчку выше.

    «Эмполи» проиграл в прошлом туре «Роме», хотя забил ей 2 мяча (2:4). Более крупно команда уступила в начале января «Сассуоло». Матч закончился со счетом 1:5.

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    • При этом «адзурри» удалось зацепиться за ничью с «Лацио» (3:3). В матче 1/8 Кубка Италии «Эмполи» уступил «Интеру» с минимальным разрывом в счете (2:3) и «нерадзурри» смогли забить лишь в овертайме. Также отметим ничью с «Венецией» (2:2).

    На выезде тосканцы не проигрывают уже 5 матчей. Правда лишь в одном из них им удалось добиться положительного результата.

    Прогноз и ставка

    На бумаге победа за «Болоньей». На нее букмекеры дают 2.03, тогда как на «Эмполи» можно поставить с котировкой 3.50. Ничью на сегодняшний день рассчитывают по коэффициенту 3.85.

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    Если смотреть на календарь, то у «Эмполи» выдался более боевой январь. Кроме позорных 1:5 от «Сассуоло» вспомнить гостям плохого больше нечего. Они достойно выступили против «Лацио» и особенно против «Интера».

    В сравнении с результатами «Болоньи», которая проиграла три раза подряд, у «Эмполи» неплохие показатели. А если учесть победу команды в первом круге со счетом 4:2, можно и вовсе решиться на ставку в ее пользу. Рекомендуем подумать именно об этом.

    Для более осторожных предлагаем обратить внимание на вариант «Фора 2 (0)».

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    «Болонья» — «Эмполи»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. «Эмполи» явно недооценивают
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