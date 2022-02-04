В пятницу, 4 февраля, в матче 23-го тура испанской Примеры «Хетафе» на своей арене примет «Леванте». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Хетафе» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

На данный момент «Хетафе» смог набрать 22 балла, позволяющие команде находится на 16 позиции в турнирной таблице Примеры, оторвавшись всего на четыре пункта от зоны вылета.

«Городские» очень туго стартовали и долгое время шли на последней строке. Свою первую викторию в первенстве они добыли только в конце октября. но затем их дела пошли в гору.

Коэффициенты матча Хетафе — Леванте 1 2.00 X 3.20 2 4.20 Ставка

В последних пяти встречах первенства «синие» потерпели лишь одно фиаско, трижды победили и раз сыграли вничью. Мировая была как раз в прошлом туре на выезде с «Реал Сосьедадом» 0:0, а неделей ранее они дома одолели «Гранаду » 4:2.

Календарь и таблица испанской Примеры

17 из 22 общих баллов «Хетафе» набрал на своей территории, выиграв пять поединков при двух мировых исходах и четырех фиаско. Дома он в последних шести играх победил в пяти из них при одной мировой.

«Леванте»

«Леванте» на текущий момент замыкает турнирную таблицу Примеры, отставая аж на девять баллов от безопасной строки. Коллектив в этом чемпионате выиграл только раз, восемь встреч свел вничью и потерпев 12 поражений.

Единственную викторию «лягушки» смогли добыть в позапрошлом туре, одолев на своем поле 2:0 «Мальорку». До этого же в Примере они выигрывали аж в апреле прошлого года, одолев тогда на выезде 1:0 «Эйбар», в последствии вылетевший из элиты.

В своей последней игре первенства клуб из Валенсии потерпел домашнее фиаско от «Кадиса» со счетом 0:2, которое стало для них четвертым за последние пять игр чемпионата.

На чужих полях в этом сезоне «Леванте» в десяти поединках дважды сыграл вничью и потерпел восемь неудач. Вот уже семь матчей подряд он на выезде только уступает.

За пять последних очных встреч эти клубы по два раза обыграли друг друга в домашних поединках и раз расписали мировую, которая была в первом круге на поле «Леванте» — 0:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хетафе» — 2.14, победа «Леванте» — 3.92, ничья — 3.28.

«Хетафе» набрал хорошую форму, а на своем поле он в последнее время в основном только побеждает. «Лягушки» же пребывают в крутом пике, проиграв последние семь выездных игр. Так что в данном противостоянии напрашивается ставка на викторию хозяев.