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    «Хетафе» усугубит кризис «Леванте»

    «Хетафе» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Чемпионат Испании, 4 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Леванте»
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    Неманья Максимович
    В пятницу, 4 февраля, в матче 23-го тура испанской Примеры «Хетафе» на своей арене примет «Леванте». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Хетафе» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Февраля 2022 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 23:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Хетафе»

    На данный момент «Хетафе» смог набрать 22 балла, позволяющие команде находится на 16 позиции в турнирной таблице Примеры, оторвавшись всего на четыре пункта от зоны вылета.

    «Городские» очень туго стартовали и долгое время шли на последней строке. Свою первую викторию в первенстве они добыли только в конце октября. но затем их дела пошли в гору.

    Коэффициенты матча Хетафе — Леванте

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 4.20
  • Ставка
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    В последних пяти встречах первенства «синие» потерпели лишь одно фиаско, трижды победили и раз сыграли вничью. Мировая была как раз в прошлом туре на выезде с «Реал Сосьедадом» 0:0, а неделей ранее они дома одолели «Гранаду » 4:2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    17 из 22 общих баллов «Хетафе» набрал на своей территории, выиграв пять поединков при двух мировых исходах и четырех фиаско. Дома он в последних шести играх победил в пяти из них при одной мировой.

    «Леванте»

    «Леванте» на текущий момент замыкает турнирную таблицу Примеры, отставая аж на девять баллов от безопасной строки. Коллектив в этом чемпионате выиграл только раз, восемь встреч свел вничью и потерпев 12 поражений.

    Единственную викторию «лягушки» смогли добыть в позапрошлом туре, одолев на своем поле 2:0 «Мальорку». До этого же в Примере они выигрывали аж в апреле прошлого года, одолев тогда на выезде 1:0 «Эйбар», в последствии вылетевший из элиты.

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  • 31/01/2022

    • В своей последней игре первенства клуб из Валенсии потерпел домашнее фиаско от «Кадиса» со счетом 0:2, которое стало для них четвертым за последние пять игр чемпионата.

    На чужих полях в этом сезоне «Леванте» в десяти поединках дважды сыграл вничью и потерпел восемь неудач. Вот уже семь матчей подряд он на выезде только уступает.

    За пять последних очных встреч эти клубы по два раза обыграли друг друга в домашних поединках и раз расписали мировую, которая была в первом круге на поле «Леванте» — 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хетафе» — 2.14, победа «Леванте» — 3.92, ничья — 3.28.

    «Хетафе» набрал хорошую форму, а на своем поле он в последнее время в основном только побеждает. «Лягушки» же пребывают в крутом пике, проиграв последние семь выездных игр. Так что в данном противостоянии напрашивается ставка на викторию хозяев.

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    «Хетафе» — «Леванте»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 04.02.2022. Прогнозы на футбол. «Хетафе» усугубит кризис «Леванте»
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