В 30-м туре первой английской лиги «Бирмингем» на своем поле сыграет против «Шеффилд Юнайтед». Поединок состоится 4 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Бирмингем» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бирмингем»

«Бирмингем» находится на 17 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. У него на счету 33 балла и отрыв в 13 пунктов от зоны вылета.

У «синих» только две виктории в последних десяти поединках чемпионата. Последняя из них была добыта в середине января в родных стенах над аутсайдером «Барнсли» со счетом 2:1.

Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Шеффилд Юнайтед 1 3.70 X 3.35 2 2.07 Ставка

В остальных же семи встречах встреч они четыре раза были повержены и столько же раз играли вничью. Две из этих мировых пришлись на минувшие два игровых дня — дома с «Петерборо» и на выезде с «Дерби» (оба раза по 2:2).

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На своем поле «Бирмингем» в этом чемпионате провел 14 игр, в которых по пять раз побеждал и терпел фиаско, а также четыре встречи завершил вничью.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» находится на 11 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая своего предстоящего противника на шесть баллов и столько же проигрывает зоне плей-офф.

«Клинки» за последние девять поединков первенства уступили только раз, потерпев фиаско на выезде от «Дерби» 0:2. В других же восьми играх они дважды играли вничью и шесть встреч выиграли.

К данному же поединку коллектив подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, которая началась мировой, а продолжилась двумя викториями подряд — по 2:0 дома над «Лутоном» и в гостях над «Петерборо».

В 15 выездных встречах текущего сезона «Шеффилд Юнайтед» победил в шести из них, пять раз он уступал и четыре раза делили очки со своими оппонентами.

В пяти последних очных играх этих клубов дважды побеждал «Бирмингем» и три поединка завершились вничью.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шеффилд Юнайтед» — 2.07, победа «Бирмингема» — 3.68, ничья — 3.50.

«Шеффилд Юнайтед» в последнее время набрал неплохой ход и вполне еще может зацепиться за зону плей-офф. Прогнозируем, что в данном сражении виктория будет за гостями, жаждущими прервать свою негативную серию с предстоящим противником и сократить отставание от шестой строки.