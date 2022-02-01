1 февраля в поединке 22 тура чемпионата Шотландии «Сент-Миррен» сыграет с «Мотеруэллом» на поле «СМИСА Стэдиум». Начало в 22:45 мск. «Сент-Миррен» — «Мотеруэлл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Миррен»

Клуб находится во второй половине турнирной таблицы с 25 очками на счету на счету. Он всего в трех очках от зоны плей-офф Чемпионшип и последние два тура шел к тому, чтобы приблизиться вплотную.

«Сент-Миррен» выиграл два последних матча в чемпионате. 18 января команда победила «Данди Юнайтед» со счетом 2:1, а 25 января обыграла «Абердин» с результатом 1:0. Это была пятая победа хозяев в сезоне.

Можно отметить победу коллектива в 1/16 Кубка Шотландии над клубом «Эйр» (2:0). Таким образом, «Сент-Миррен» имеет серию из трех побед подряд.

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Отметим, что у девятой команды турнира серия из пяти поединков без поражений дома, четыре из которых завершились вничью.

«Мотеруэлл»

Гости находятся в первой половине таблицы. Они занимают 4 место с 32 очками, но последние результаты неудовлетворительны.

«Мотеруэлл» проиграл «Росс Каунти» 1:3 и «Хартсу» 0:2. Всего у коллектива уже 9 поражений в этом сезоне. Также в серию без побед входит ничья в матче с «Хибернианом» (0:0).

Последний раз гости побеждали «Мортон» в Кубке Шотландии, и то в дополнительное время (2:1 ДВ). В чемпионате последняя победа была 26 декабря над «Ливингстоном» (2:1).

На выезде в турнире команда не выигрывает 5 туров, в 4 из которых она терпела неудачу.

Прогноз и ставка

Хозяева имеют коэффициент 2.40, а гостей букмекеры оценили в 3.10. Ничья выставлена с котировкой 3.20.

Несмотря на турнирное положение «Сент-Миррен» привлекает куда больше. У него 3 победы подряд и один пропущенный мяч за этот отрезок, а дома команда не проигрывает уже 5 встреч.