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    «Сент-Миррен» имеет неплохие шансы

    «Сент-Миррен» — «Мотеруэлл». Прогноз (к. 2.21) и ставки на футбол, чемпионат Шотландии, 1 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Сент-Миррен» — «Мотеруэлл»
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    Имонн Брофи
    1 февраля в поединке 22 тура чемпионата Шотландии «Сент-Миррен» сыграет с «Мотеруэллом» на поле «СМИСА Стэдиум». Начало в 22:45 мск. «Сент-Миррен» — «Мотеруэлл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 01 Февраля 2022 года
    Ст. Миррен
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Ст. Миррен 22:45 Мозервелл Мозервелл
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Сент-Миррен»

    Клуб находится во второй половине турнирной таблицы с 25 очками на счету на счету. Он всего в трех очках от зоны плей-офф Чемпионшип и последние два тура шел к тому, чтобы приблизиться вплотную.

    «Сент-Миррен» выиграл два последних матча в чемпионате. 18 января команда победила «Данди Юнайтед» со счетом 2:1, а 25 января обыграла «Абердин» с результатом 1:0. Это была пятая победа хозяев в сезоне.

    Можно отметить победу коллектива в 1/16 Кубка Шотландии над клубом «Эйр» (2:0). Таким образом, «Сент-Миррен» имеет серию из трех побед подряд.

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    Отметим, что у девятой команды турнира серия из пяти поединков без поражений дома, четыре из которых завершились вничью.

    «Мотеруэлл»

    Гости находятся в первой половине таблицы. Они занимают 4 место с 32 очками, но последние результаты неудовлетворительны.

    «Мотеруэлл» проиграл «Росс Каунти» 1:3 и «Хартсу» 0:2. Всего у коллектива уже 9 поражений в этом сезоне. Также в серию без побед входит ничья в матче с «Хибернианом» (0:0).

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    • Последний раз гости побеждали «Мортон» в Кубке Шотландии, и то в дополнительное время (2:1 ДВ). В чемпионате последняя победа была 26 декабря над «Ливингстоном» (2:1).

    На выезде в турнире команда не выигрывает 5 туров, в 4 из которых она терпела неудачу.

    Прогноз и ставка

    Хозяева имеют коэффициент 2.40, а гостей букмекеры оценили в 3.10. Ничья выставлена с котировкой 3.20.

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    Несмотря на турнирное положение «Сент-Миррен» привлекает куда больше. У него 3 победы подряд и один пропущенный мяч за этот отрезок, а дома команда не проигрывает уже 5 встреч.

    «Сент-Миррен» умеет сушить игру. Мы рекомендуем поставить на двойной исход — первая команда не проиграет и тотал меньше 2.5 за 2.21.

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    «Сент-Миррен» — «Мотеруэлл»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 01.02.2022. Прогнозы на футбол. «Сент-Миррен» имеет неплохие шансы
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