В рамках турнира UFC 301 5 мая пройдет поединок Энтони Смита и Витора Петрино в полутяжелом весе. Начало — 06:15 (мск). Смит — Петрино: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Энтони Смит

Турнирное положение: Энтони Смит бывший претендент на титул в полутяжелом дивизионе. Но теперь он лишь десятый номер в рейтинге. Да и нельзя сказать, что американец является участником титульной гонки — уж слишком много неудач в последнее время.

Последние бои: К данному поединку «Львиное сердце» подходит после поражения нокаутом в третьем раунде от Халила Раунтри. Вообще, за 5 последних боев в промоушене у Смита 2 победы и 3 поражения. Причем проигрывал он всем прямым конкурентам, прокладывающих себе дорогу к титульнику.

Состояние бойца: Энтони Смита уже можно записывать в категорию пробитых ветеранов. Он был на грани досрочного поражение в бою с Уокером, его нокаутировал Анкалаев и недавно финишировал Раунтри. Сейчас возрастной американец выглядит трамплином для более молодых бойцов дивизиона.

Витор Петрино

Турнирное положение: Витор Петрино — это восходящая звезда полутяжелого веса. Бразилец очень стремительно ворвался в UFC и пока что ни разу никому не проигрывал в сильнейшей лиге.

Последние бои: Петрино дебютировал в UFC в марте прошлого года и за это время он уже одержал в промоушене 4 победы кряду. Последним его соперником стал Тайсон Педро, которого Витор одолел единогласным решением судей.

Состояние бойца: Бразилец плавно набирает обороты и выглядит потенциально угрозой для всего дивизиона. В смешанных единоборствах Петрино еще никому не проигрывал.

В его активе уже 11 побед кряду. Из сильных сторон можно выделить невероятный атлетизм, тяжелые удары и хороший контроль на земле.

Статистика для ставок

Энтони Смит проиграл 3 раза за 4 последних поединка

Виктор Петрино 3 выиграл в UFC 4 бою кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры видят Витора Петрино явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20. На победу Энтони Смита предлагают сделать ставку за 4.80.

Прогноз: Энтони Смита бросили под очередного неудобного соперника. Витор гораздо сильнее американца физически, жестче него бьет и лучше контролирует соперников на земле. Ко всему этому можно прибавить неплохое кардио. А если учесть проблемы Смита с защитой от ударов, то у Петрино есть возможность выиграть нокаутом.

Ставка: Победа Витора Петрино нокаутом за 2.18.