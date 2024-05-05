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    Энтони Смит снова проиграет нокаутом?

    Смит — Петрино. Ставка (к. 2.18) и прогноз на ММА, UFC 301, 5 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Смит — Петрино
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    Энтони Смит
    В рамках турнира UFC 301 5 мая пройдет поединок Энтони Смита и Витора Петрино в полутяжелом весе. Начало — 06:15 (мск). Смит — Петрино: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Энтони Смит

    Турнирное положение: Энтони Смит бывший претендент на титул в полутяжелом дивизионе. Но теперь он лишь десятый номер в рейтинге. Да и нельзя сказать, что американец является участником титульной гонки — уж слишком много неудач в последнее время.

    Последние бои: К данному поединку «Львиное сердце» подходит после поражения нокаутом в третьем раунде от Халила Раунтри. Вообще, за 5 последних боев в промоушене у Смита 2 победы и 3 поражения. Причем проигрывал он всем прямым конкурентам, прокладывающих себе дорогу к титульнику.

    Состояние бойца: Энтони Смита уже можно записывать в категорию пробитых ветеранов. Он был на грани досрочного поражение в бою с Уокером, его нокаутировал Анкалаев и недавно финишировал Раунтри. Сейчас возрастной американец выглядит трамплином для более молодых бойцов дивизиона.

    Витор Петрино

    Турнирное положение: Витор Петрино — это восходящая звезда полутяжелого веса. Бразилец очень стремительно ворвался в UFC и пока что ни разу никому не проигрывал в сильнейшей лиге.

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    • Последние бои: Петрино дебютировал в UFC в марте прошлого года и за это время он уже одержал в промоушене 4 победы кряду. Последним его соперником стал Тайсон Педро, которого Витор одолел единогласным решением судей.

    Состояние бойца: Бразилец плавно набирает обороты и выглядит потенциально угрозой для всего дивизиона. В смешанных единоборствах Петрино еще никому не проигрывал.

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    В его активе уже 11 побед кряду. Из сильных сторон можно выделить невероятный атлетизм, тяжелые удары и хороший контроль на земле.

    Статистика для ставок

    • Энтони Смит проиграл 3 раза за 4 последних поединка

    • Виктор Петрино 3 выиграл в UFC 4 бою кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры видят Витора Петрино явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20. На победу Энтони Смита предлагают сделать ставку за 4.80.

    Прогноз: Энтони Смита бросили под очередного неудобного соперника. Витор гораздо сильнее американца физически, жестче него бьет и лучше контролирует соперников на земле. Ко всему этому можно прибавить неплохое кардио. А если учесть проблемы Смита с защитой от ударов, то у Петрино есть возможность выиграть нокаутом.

    Ставка: Победа Витора Петрино нокаутом за 2.18.

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    Ставка и прогноз на матч Смит — Петрино с коэффициентом 2.18. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на бои. Энтони Смит снова проиграет нокаутом?
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