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    «Бараны» разживутся тремя очками

    «Дерби Каунти» — «Бирмингем». Прогноз, ставки (к. 2.40) на футбол, Чемпионшип, 30 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дерби Каунти» — «Бирмингем»
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    «Дерби Каунти»
    В 29-м туре первой английской лиги «Дерби Каунти» на своем поле сыграет против «Бирмингема». Поединок состоится 30 января и начнется в 16:30 по мск. «Дерби Каунти» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Января 2022 года
    Дерби Каунти
  • Дерби
    •  Дерби Каунти 16:30 Бирмингем Сити Бирмингем Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Дерби Каунти»

    «Дерби» начал сезон с очковым штрафом, который составляет 21 балл, и из-за этого коллектив идет предпоследним в Чемпионшипе, отставая от безопасной строки на семь пунктов.

    «Бараны» за всю турнирную дистанцию смогли восемь встреч выиграть, столько же раз они уходили с поля поверженными и 11 раз делили очки со своими оппонентами.

    Коэффициенты матча Дерби Каунти — Бирмингем Сити

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    В прошлом туре коллектив проиграл на выезде «Ноттингему» со счетом 1:2, тем самым он прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию в первенстве, где четыре раза выиграл и одну игру закончил вничью.

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    На своей территории «Дерби» уступил только дважды за 13 игр, шесть поединков он смог выиграть и пять раз расписывал мировые со своими соперниками.

    «Бирмингем»

    «Бирмингем» находится на 18 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. У него на счету 32 балла и отрыв в 12 пунктов от зоны вылета.

    У «синих» только две виктории в последних девяти поединках чемпионата. Последняя из них была добыта неделю тому назад дома над «Барнсли» со счетом 2:1.

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    • В остальных же семи встречах встреч они четыре раза были повержены и трижды играли вничью. Одна из этих мировых была в прошлом игровом дне на своем поле с «Петерборо» — 2:2.

    13 из 32 баллов «Бирмингем» заработал вне родных стен. Клуб смог добиться трех викторий, четыре поединка он свел вничью и семь раз был повержен.

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    В последних двух очных поединках этих клубов побеждал «Бирмингем», а перед этим трижды подряд сильнее был «Дерби».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Дерби» — 2.40, победа «Бирмингема» — 3.24, ничья — 3.24.

    Только очковый штраф вынуждает «Дерби» вести борьбу за выживание. Так же команда выглядит довольно-таки неплохо, особенно в родных стенах. В общем, от данной встречи ожидаем виктории хозяев.

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    «Дерби Каунти» — «Бирмингем»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 30.01.2022. Прогнозы на футбол. «Бараны» разживутся тремя очками
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