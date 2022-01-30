«Дерби Каунти»
«Дерби» начал сезон с очковым штрафом, который составляет 21 балл, и из-за этого коллектив идет предпоследним в Чемпионшипе, отставая от безопасной строки на семь пунктов.
«Бараны» за всю турнирную дистанцию смогли восемь встреч выиграть, столько же раз они уходили с поля поверженными и 11 раз делили очки со своими оппонентами.
Коэффициенты матча Дерби Каунти — Бирмингем Сити
В прошлом туре коллектив проиграл на выезде «Ноттингему» со счетом 1:2, тем самым он прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию в первенстве, где четыре раза выиграл и одну игру закончил вничью.
На своей территории «Дерби» уступил только дважды за 13 игр, шесть поединков он смог выиграть и пять раз расписывал мировые со своими соперниками.
«Бирмингем»
«Бирмингем» находится на 18 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. У него на счету 32 балла и отрыв в 12 пунктов от зоны вылета.
У «синих» только две виктории в последних девяти поединках чемпионата. Последняя из них была добыта неделю тому назад дома над «Барнсли» со счетом 2:1.
В остальных же семи встречах встреч они четыре раза были повержены и трижды играли вничью. Одна из этих мировых была в прошлом игровом дне на своем поле с «Петерборо» — 2:2.
13 из 32 баллов «Бирмингем» заработал вне родных стен. Клуб смог добиться трех викторий, четыре поединка он свел вничью и семь раз был повержен.
В последних двух очных поединках этих клубов побеждал «Бирмингем», а перед этим трижды подряд сильнее был «Дерби».
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Дерби» — 2.40, победа «Бирмингема» — 3.24, ничья — 3.24.
Только очковый штраф вынуждает «Дерби» вести борьбу за выживание. Так же команда выглядит довольно-таки неплохо, особенно в родных стенах. В общем, от данной встречи ожидаем виктории хозяев.