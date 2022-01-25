«Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Барнсли» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 января, начало — в 22:45 мск. «Ноттингем Форест» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» в нынешнем сезоне сражается за попадание в стыки. Сейчас команда занимает 8 место, но явно способна прибавить.

В минувшем туре «лесники» смогли добыть три очка. Дома команда переиграла «Дерби Каунти» со счетом 2:1.

«Ноттингем Форест» находится на подъеме. Об этом говорит действующая серия из трех побед к ряду. Правда, все они вышли с разницей в один мяч.

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Против «Барнсли» команда в последнее время играет неудачно. Из пяти последних очных поединков «лесники» выиграли лишь раз при трех коллизиях.

«Барнсли»

Эта команда в нынешнем сезоне тонет. Последнее 20 место в Чемпионшип с 14 очками в активе — явный провал.

Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 25 матчах было забито только 17 мячей, что является худшим результатом в лиге.

Минувший тур для «Барнсли» вновь получился неудачным. Команда на выезде уступила «Бирмингему» (2:1).

Последняя победа в Чемпионшип была добыта еще в начале ноября. И правы те, кто причисляет команду к числу обреченных на вылет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ноттингем Форест» за 1.79, на ничью за 3.70, а на «Барнсли» — за 4.82.

«Ноттингем Форест» имеет серию из трех побед подряд .

«Барнсли» пребывает в длительном игровом кризисе.

«Лесники» мотивированы как можно скорее подняться в зону плей-офф. Наши прогноз и ставка — Фора «Ноттингем Форест» -0.75 с коэффициентом 2.00.