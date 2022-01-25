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    «Лесники» оставят ни с чем аутсайдера?

    «Ноттингем Форест» — «Барнсли». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 25 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Барнсли»
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    Льюис Граббан
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Барнсли» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 января, начало — в 22:45 мск. «Ноттингем Форест» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 25 Января 2022 года
    Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
    •  Ноттингем Форест 22:45 Барнсли Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
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    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» в нынешнем сезоне сражается за попадание в стыки. Сейчас команда занимает 8 место, но явно способна прибавить.

    В минувшем туре «лесники» смогли добыть три очка. Дома команда переиграла «Дерби Каунти» со счетом 2:1.

    «Ноттингем Форест» находится на подъеме. Об этом говорит действующая серия из трех побед к ряду. Правда, все они вышли с разницей в один мяч.

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    Против «Барнсли» команда в последнее время играет неудачно. Из пяти последних очных поединков «лесники» выиграли лишь раз при трех коллизиях.

    «Барнсли»

    Эта команда в нынешнем сезоне тонет. Последнее 20 место в Чемпионшип с 14 очками в активе — явный провал.

    Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 25 матчах было забито только 17 мячей, что является худшим результатом в лиге.

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    • Минувший тур для «Барнсли» вновь получился неудачным. Команда на выезде уступила «Бирмингему» (2:1).

    Последняя победа в Чемпионшип была добыта еще в начале ноября. И правы те, кто причисляет команду к числу обреченных на вылет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ноттингем Форест» за 1.79, на ничью за 3.70, а на «Барнсли» — за 4.82.

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    «Ноттингем Форест» имеет серию из трех побед подряд.

    «Барнсли» пребывает в длительном игровом кризисе.

    «Лесники» мотивированы как можно скорее подняться в зону плей-офф. Наши прогноз и ставка — Фора «Ноттингем Форест» -0.75 с коэффициентом 2.00.

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    «Ноттингем Форест» — «Барнсли»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.01.2022. Прогнозы на футбол. «Лесники» оставят ни с чем аутсайдера?
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