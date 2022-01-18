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    Сможет ли «Кельн» выйти в четвертьфинал Кубка?

    «Кельн» — «Гамбург». Прогноз (к. 1.93) и ставка на футбол, матч Кубка Германии, 18 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Гамбург»
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    Штеффен Баумгарт
    «Кельн» будет принимать «Гамбург» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 18 января на стадионе «Рейн Энерги». Начало — в 20:30 мск. «Кельн» — «Гамбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 18 Января 2022 года
    Кёльн
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    «Кельн»

    В Кубке Германии «Кельн» ранее прошел «Карл Цейсс» (1:1 и 4:2 по пенальти), а также «Штутгарт» (2:0 на выезде).

    В последних пяти матчах Бундеслиги «Кельн» одержал три победы при двух поражениях. В двух играх, которые состоялись после паузы в чемпионате команда в гостях победила «Герту» со счетом 3:1, а также разгромно уступила «Баварии» — 0:4.

    Коэффициенты матча Кёльн — Гамбург

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
    •

    В турнирной таблице Бундеслиги «Кельн» идет седьмым. В 19 турах команда смогла набрать 28 очков и отстает от зоны еврокубков на 3 пункта.

    Все прогнозы на футбол

    «Кельн» и забивает и пропускает достаточно много — в чемпионате у команды 30 забитых голов и 32 пропущенных.

    «Гамбург»

    «Гамбург» на предыдущих стадиях Кубка Германии прошел «Айнтрахт» Б (2:1 на выезде), а также «Нюрнберг» (1:1 и 4:2 по пенальти).

    В текущем сезоне «Гамбург» выступает во Второй Бундеслиге. Команда претендует на повышение, но пока что немного отстает от лидеров. На данный момент «Гамбург» идет четвертым, набрав 31 очко и отставая от лидера на 6 баллов. Забито у «Гамбурга» 32 гола, а пропущено 19.

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    • Отметим, что «Гамбург» любит играть вничью — сразу 10 матчей команды из 19 в рамках чемпионата завершились миром.

    В последних играх «Гамбург» обыграл «Ганзу» (3:0), сыграл вничью с «Шальке» (1:1), а также с «Динамо» Дрезден (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Кельна» в основное время матча дается коэффициент 1,73, на ничью — 4,00, а на «Гамбург» — 4,56.

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    На то, что «Кельн» пройдет дальше, букмекеры выставили коэффициент 1,37, тогда как на итоговый успех «Гамбурга» — 3,10.

    Прогноз и ставка на матч — «Кельн» не проиграет в основное время и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,93.

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    «Кельн» — «Гамбург»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Кельн» выйти в четвертьфинал Кубка?
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