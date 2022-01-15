«Сампдория»
«Сампдория» занимает 15-е место в таблице Серии А после 21-го сыгранного матча, в которых набрала 20 очков.
Клуб из Генуи начал январь с двух поражений. Сначала «Самп» проиграла на своем поле «Кальрия», позволив сопернику забить два мяча после перерыва. А потом была неудачная гостевая игра с «Наполи» (0:1).
Коэффициенты матча Сампдория — Торино
На данный момент безвыигрышная серия «Сампдории» в чемпионате составляет четыре матча.
В 11-ти домашних матчах текущего чемпионата «Сампдория» одержала только две победы.
«Торино»
«Торино» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 20-ти матчах 28 очков.
В начале недели команда Ивана Юрича разгромил на своем поле «Фиорентину» (4:0).
Интересно, что три мяча соперник пропустил еще до перерыва. Это был один из лучших матчей туринского клуба в нынешнем сезоне.
Также стоит отметить, что у «Торино» в шести предыдущих матчах только одно поражение. В конце декабря «гранатовые» уступили на выезде миланскому «Интеру» со счетом 0:1.
«Торино» в десяти гостевых матчах Серии А потерпел шесть поражений и одержал только одну победу.
Прогноз и ставка
На «Сампдорию» в этом матче можно поставить за 2.93, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Торино» — за 2.64.
Несмотря на то, что у «Торино» не самая лучшая статистика в гостевых матчах, в данном случае все равно можно рассмотреть победу гостей. «Сампдория» ужасно провела недавние матчи, полностью разочаровав своим футболом.
Ставка — победа «Торино» с форой (0) за 1.87.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Торино» больше 1,5 за 2.45.