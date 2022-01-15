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    Сможет ли «Торино» набрать очки на поле «Сампдории»?

    «Сампдория» — «Торино». Прогноз (к. 1.87) и ставки на чемпионат Италии 15 января 2022 года

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    «Торино» в начале недели выиграл у «Фиорентины» со счетом 4:0
    «Сампдория» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 января в Генуе, начало — в 17:00 мск. «Сампдория» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Января 2022 года
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    «Сампдория»

    «Сампдория» занимает 15-е место в таблице Серии А после 21-го сыгранного матча, в которых набрала 20 очков.

    Клуб из Генуи начал январь с двух поражений. Сначала «Самп» проиграла на своем поле «Кальрия», позволив сопернику забить два мяча после перерыва. А потом была неудачная гостевая игра с «Наполи» (0:1).

    Коэффициенты матча Сампдория — Торино

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.37
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    На данный момент безвыигрышная серия «Сампдории» в чемпионате составляет четыре матча.

    В 11-ти домашних матчах текущего чемпионата «Сампдория» одержала только две победы.

    «Торино»

    «Торино» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 20-ти матчах 28 очков.

    В начале недели команда Ивана Юрича разгромил на своем поле «Фиорентину» (4:0).

    Интересно, что три мяча соперник пропустил еще до перерыва. Это был один из лучших матчей туринского клуба в нынешнем сезоне.

    Все прогнозы на Серию А

    Также стоит отметить, что у «Торино» в шести предыдущих матчах только одно поражение. В конце декабря «гранатовые» уступили на выезде миланскому «Интеру» со счетом 0:1.

    «Торино» в десяти гостевых матчах Серии А потерпел шесть поражений и одержал только одну победу.

    Прогноз и ставка

    На «Сампдорию» в этом матче можно поставить за 2.93, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Торино» — за 2.64.

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    Несмотря на то, что у «Торино» не самая лучшая статистика в гостевых матчах, в данном случае все равно можно рассмотреть победу гостей. «Сампдория» ужасно провела недавние матчи, полностью разочаровав своим футболом.

    Ставка — победа «Торино» с форой (0) за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Торино» больше 1,5 за 2.45.

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    «Сампдория» — «Торино»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Торино» набрать очки на поле «Сампдории»?
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