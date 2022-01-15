«Сампдория» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 января в Генуе, начало — в 17:00 мск. «Сампдория» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

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«Сампдория»

«Сампдория» занимает 15-е место в таблице Серии А после 21-го сыгранного матча, в которых набрала 20 очков.

Клуб из Генуи начал январь с двух поражений. Сначала «Самп» проиграла на своем поле «Кальрия», позволив сопернику забить два мяча после перерыва. А потом была неудачная гостевая игра с «Наполи» (0:1).

На данный момент безвыигрышная серия «Сампдории» в чемпионате составляет четыре матча.

В 11-ти домашних матчах текущего чемпионата «Сампдория» одержала только две победы.

«Торино»

«Торино» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 20-ти матчах 28 очков.

В начале недели команда Ивана Юрича разгромил на своем поле «Фиорентину» (4:0).

Интересно, что три мяча соперник пропустил еще до перерыва. Это был один из лучших матчей туринского клуба в нынешнем сезоне.

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Также стоит отметить, что у «Торино» в шести предыдущих матчах только одно поражение. В конце декабря «гранатовые» уступили на выезде миланскому «Интеру» со счетом 0:1.

«Торино» в десяти гостевых матчах Серии А потерпел шесть поражений и одержал только одну победу.

Прогноз и ставка

На «Сампдорию» в этом матче можно поставить за 2.93, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Торино» — за 2.64.

Несмотря на то, что у «Торино» не самая лучшая статистика в гостевых матчах, в данном случае все равно можно рассмотреть победу гостей. «Сампдория» ужасно провела недавние матчи, полностью разочаровав своим футболом.

Ставка — победа «Торино» с форой (0) за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Торино» больше 1,5 за 2.45.