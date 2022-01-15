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    В севильском дерби забьют все?

    «Бетис» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Кубок Испании, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Севилья»
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    Рафа Мир
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 15 января, начало — в 23:30 мск. «Бетис» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 15 Января 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:30 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Бетис»

    «Бетис» проводит блестящий сезон. Команда, обычно находящаяся в середине таблицы, сейчас занимает высокое 3 место в Примере.

    В предыдущем туре «Бетис» на выезде добыл только один балл. Ничья с «Райо Вальекано» (1:1) вряд ли удовлетворила севильцев.

    А вот в предыдущем раунде Кубка Испании «Бетис» выступил куда более уверенно. Победа над «Вальядолидом» (0:3) получилась будничной.

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    Впрочем, дерби для «Бетиса» в последнее время превратились в сущий ад. Из пяти последних очных встреч с «Севильей» четыре было проиграно при одной ничьей.

    «Севилья»

    Эта команда также радует в чемпионате. «Севилья» — главный конкурент и преследователь «Реала», отставая от мадридцев на 5 очков при наличии матча в запасе.

    Отрыв от зоны третьего места, которое как раз занимает «Бетис», составляет 10 очков. Зато оборона у команды лучшая в стране: лишь 13 пропущенных мячей в 20 матчах.

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  • 11/01/2022

    • К слову, в минувшем туре «Севилья» добыла натужную викторию. Минимально был обыгран «Хетафе», а победный мяч на счету Рафы Мира.

    В предыдущем раунде Кубка Испании севильцы переиграли «Сарагосу» (0:2). Интересно, что второй мяч в том поединке вновь забил Мир.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 2.56, на ничью за 3.22, а на «Севилью» — за 2.84.

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    «Бетис» уже более трех лет не побеждал в дерби.

    «Севилья» имеет приятную серию из трех побед подряд.

    Наверняка севильское дерби порадует голами с обеих сторон. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.

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    «Бетис» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. В севильском дерби забьют все?
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