«Бетис» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 15 января, начало — в 23:30 мск. «Бетис» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» проводит блестящий сезон. Команда, обычно находящаяся в середине таблицы, сейчас занимает высокое 3 место в Примере.

В предыдущем туре «Бетис» на выезде добыл только один балл. Ничья с «Райо Вальекано» (1:1) вряд ли удовлетворила севильцев.

А вот в предыдущем раунде Кубка Испании «Бетис» выступил куда более уверенно. Победа над «Вальядолидом» (0:3) получилась будничной.

Все прогнозы на футбол

Впрочем, дерби для «Бетиса» в последнее время превратились в сущий ад. Из пяти последних очных встреч с «Севильей» четыре было проиграно при одной ничьей.

«Севилья»

Эта команда также радует в чемпионате. «Севилья» — главный конкурент и преследователь «Реала», отставая от мадридцев на 5 очков при наличии матча в запасе.

Отрыв от зоны третьего места, которое как раз занимает «Бетис», составляет 10 очков. Зато оборона у команды лучшая в стране: лишь 13 пропущенных мячей в 20 матчах.

К слову, в минувшем туре «Севилья» добыла натужную викторию. Минимально был обыгран «Хетафе», а победный мяч на счету Рафы Мира.

В предыдущем раунде Кубка Испании севильцы переиграли «Сарагосу» (0:2). Интересно, что второй мяч в том поединке вновь забил Мир.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 2.56, на ничью за 3.22, а на «Севилью» — за 2.84.

«Бетис» уже более трех лет не побеждал в дерби.

«Севилья» имеет приятную серию из трех побед подряд .

Наверняка севильское дерби порадует голами с обеих сторон. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.