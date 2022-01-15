«Бетис»
«Бетис» проводит блестящий сезон. Команда, обычно находящаяся в середине таблицы, сейчас занимает высокое 3 место в Примере.
В предыдущем туре «Бетис» на выезде добыл только один балл. Ничья с «Райо Вальекано» (1:1) вряд ли удовлетворила севильцев.
А вот в предыдущем раунде Кубка Испании «Бетис» выступил куда более уверенно. Победа над «Вальядолидом» (0:3) получилась будничной.
Впрочем, дерби для «Бетиса» в последнее время превратились в сущий ад. Из пяти последних очных встреч с «Севильей» четыре было проиграно при одной ничьей.
«Севилья»
Эта команда также радует в чемпионате. «Севилья» — главный конкурент и преследователь «Реала», отставая от мадридцев на 5 очков при наличии матча в запасе.
Отрыв от зоны третьего места, которое как раз занимает «Бетис», составляет 10 очков. Зато оборона у команды лучшая в стране: лишь 13 пропущенных мячей в 20 матчах.
К слову, в минувшем туре «Севилья» добыла натужную викторию. Минимально был обыгран «Хетафе», а победный мяч на счету Рафы Мира.
В предыдущем раунде Кубка Испании севильцы переиграли «Сарагосу» (0:2). Интересно, что второй мяч в том поединке вновь забил Мир.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 2.56, на ничью за 3.22, а на «Севилью» — за 2.84.
«Бетис» уже более трех лет не побеждал в дерби.
«Севилья»
Наверняка севильское дерби порадует голами с обеих сторон. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.