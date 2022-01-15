«Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 января, начало — в 15:30 мск. «Лутон Таун» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» сейчас пребывает в районе экватора турнирной таблицы Чемпионшипа. Причем вряд ли команда поднимется в зону плей-офф, да и вылет ей не грозит.

В предыдущем туре «Лутон Таун» добыл один балл. В родных стенах команда расписала мировую с одним из лидеров лиги «Фулхэмом» (1:1).

Более того, «Лутон Таун» еще и прошел в следующий раунд Кубка Англии. Скромный «Харрогейт» был обыгран с легкостью (4:0).

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С «Борнмутом» команда традиционно играет сложно. Из пяти последних очных поединков «Лутон» выиграл лишь однажды при двух неудачах.

«Борнмут»

Эта команда борется за возвращение в элиту английского футбола. И получается у «Борнмута» отлично — 1 место в Чемпионшипе на данный момент.

Правда, конкуренты тоже не дремлют, да и атакует команда не слишком результативно (41 гол). Причем 18 из них на счету Доминика Соланке.

К слову, в минувшем туре «Борнмут» уверенно переиграл «Кардифф» (3:0). После того команда в Кубке Англии прошла скромный «Йовил» (1:3).

Между тем, в Лутоне «Борнмут» наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи. И в этом плане многое будет зависеть от Соланке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 2.40, на ничью за 3.50, а на «Лутон Таун» — за 3.01.

«Лутон Таун» крайне нестабилен, к тому же сложно играет с «Борнмутом».

Лидер Чемпионшипа не должен допустить потери очков .

Атака во главе с Соланке должна расправиться с обороной хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Борнмута» с коэффициентом 2.40.