ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рюдигер принес победу «Челси»«Челси» громко прихлопнул надежды «Тоттенхэма» на трофей Хави«Барселона» возрождается, но «Реал» пока еще сильнее Даниэль ФаркеФарке способен начать новую эру в «Краснодаре»
  • 00:44
    • «Ливерпуль» не смог забить «Арсеналу» в Кубке лиги, играя в большинстве
  • 23:55
    • «Атлетик» смог отыграться и победил «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
  • 23:10
    • Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы
  • 22:34
    • «Фиорентина» прошла «Наполи» в нелёгком матче 1/8 Кубка Италии
  • 21:55
    • СКА обыграл дома «Сочи»
  • 18:06
    • Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы с мировым рекордом
    Все новости спорта

    Добудет ли «Борнмут» три очка в Лутоне?

    «Лутон Таун» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Чемпионшип, 15 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Лутон Таун Прогнозы на Борнмут
    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Борнмут»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмилиано Маркондес
    «Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 января, начало — в 15:30 мск. «Лутон Таун» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Января 2022 года
    Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Лутон Таун 15:30 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
    •
    Лутон ТаунКто победит?Борнмут Назови победителя и получи беспроигрышную ставку 1000 рублей на матч

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» сейчас пребывает в районе экватора турнирной таблицы Чемпионшипа. Причем вряд ли команда поднимется в зону плей-офф, да и вылет ей не грозит.

    В предыдущем туре «Лутон Таун» добыл один балл. В родных стенах команда расписала мировую с одним из лидеров лиги «Фулхэмом» (1:1).

    Более того, «Лутон Таун» еще и прошел в следующий раунд Кубка Англии. Скромный «Харрогейт» был обыгран с легкостью (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    С «Борнмутом» команда традиционно играет сложно. Из пяти последних очных поединков «Лутон» выиграл лишь однажды при двух неудачах.

    «Борнмут»

    Эта команда борется за возвращение в элиту английского футбола. И получается у «Борнмута» отлично — 1 место в Чемпионшипе на данный момент.

    Правда, конкуренты тоже не дремлют, да и атакует команда не слишком результативно (41 гол). Причем 18 из них на счету Доминика Соланке.

  • Десять главных интриг топ-5 европейских лиг
  • Чем интересна вторая часть сезона?
  • 12/01/2022

    • К слову, в минувшем туре «Борнмут» уверенно переиграл «Кардифф» (3:0). После того команда в Кубке Англии прошла скромный «Йовил» (1:3).

    Между тем, в Лутоне «Борнмут» наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи. И в этом плане многое будет зависеть от Соланке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 2.40, на ничью за 3.50, а на «Лутон Таун» — за 3.01.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Лутон Таун» крайне нестабилен, к тому же сложно играет с «Борнмутом».

    Лидер Чемпионшипа не должен допустить потери очков.

    Атака во главе с Соланке должна расправиться с обороной хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Борнмута» с коэффициентом 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Каролина — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милуоки — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Крейчикова — Контавейт
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Денвер — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Броади — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Опелка — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бадоса — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карацев — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сенегал — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лутон Таун» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Борнмут» три очка в Лутоне?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры