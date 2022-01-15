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    Удачное приключение «бродяг» в Кардиффе?

    «Кардифф» — «Блэкберн Роверс». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионшип, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф» — «Блэкберн Роверс»
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    Тайрис Долан
    «Кардифф» сыграет на своем поле с «Блэкберн Роверс» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 января, начало — в 15:30 мск. «Кардифф» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Января 2022 года
    Кардифф Сити
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    •  Кардифф Сити 15:30 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
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    Кардифф СитиКто победит?Блэкберн Роверс Назови победителя и получи беспроигрышную ставку 1000 рублей на матч

    «Кардифф»

    «Кардифф» сейчас пребывает в районе подвала турнирной таблицы. Причем отрыв от зоны прямого вылета составляет всего 4 очка.

    В предыдущем туре «Кардифф» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с одним из лидеров лиги «Вест Бромвичем» (1:1).

    Более того, валлийцы еще и прошли в следующий раунд Кубка Англии. В дополнительное время «Кардифф» дожал «Престон» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    С «бродягами» «Кардифф» традиционно играет неудачно. Последняя виктория «канареек» датирована еще августом 2016 года.

    «Блэкберн Роверс»

    Нынешний сезон для «бродяг» проходит под знаком борьбы за выход в АПЛ. В кои-то веки «Блэкберн Роверс» занимает 3 место, совсем ненамного отставая от дуэта лидеров.

    Лидером атак команды является Бен Бреретон. Чилиец в 25 матчах чемпионата настрелял уже 20 мячей.

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    • К слову, в минувшем туре «бродяги» не смогли переиграть «Хаддерсфилд» (0:0). После того команда вылетела еще из Кубка Англии от «Уигана» (3:2).

    Между тем, в Кардиффе «Блэкберн Роверс» наверняка будет активно атаковать. Нельзя ведь отпускать в отрыв «Борнмут» и «Фулхэм».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн Роверс» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Кардифф» — за 2.87.

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    «Кардифф» крайне нестабилен, к тому же много пропускает в свои ворота.

    После досадной домашней потери очков «бродяги» будут стараться реабилитироваться.

    «Блэкберн» традиционно успешно играет с валлийцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберн Роверс» с коэффициентом 2.50.

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    «Кардифф» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Удачное приключение «бродяг» в Кардиффе?
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