«Кардифф» сыграет на своем поле с «Блэкберн Роверс» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 января, начало — в 15:30 мск. «Кардифф» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

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«Кардифф»

«Кардифф» сейчас пребывает в районе подвала турнирной таблицы. Причем отрыв от зоны прямого вылета составляет всего 4 очка.

В предыдущем туре «Кардифф» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с одним из лидеров лиги «Вест Бромвичем» (1:1).

Более того, валлийцы еще и прошли в следующий раунд Кубка Англии. В дополнительное время «Кардифф» дожал «Престон» (2:1).

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С «бродягами» «Кардифф» традиционно играет неудачно. Последняя виктория «канареек» датирована еще августом 2016 года.

«Блэкберн Роверс»

Нынешний сезон для «бродяг» проходит под знаком борьбы за выход в АПЛ. В кои-то веки «Блэкберн Роверс» занимает 3 место, совсем ненамного отставая от дуэта лидеров.

Лидером атак команды является Бен Бреретон. Чилиец в 25 матчах чемпионата настрелял уже 20 мячей.

К слову, в минувшем туре «бродяги» не смогли переиграть «Хаддерсфилд» (0:0). После того команда вылетела еще из Кубка Англии от «Уигана» (3:2).

Между тем, в Кардиффе «Блэкберн Роверс» наверняка будет активно атаковать. Нельзя ведь отпускать в отрыв «Борнмут» и «Фулхэм».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн Роверс» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Кардифф» — за 2.87.

«Кардифф» крайне нестабилен, к тому же много пропускает в свои ворота.

После досадной домашней потери очков «бродяги» будут стараться реабилитироваться .

«Блэкберн» традиционно успешно играет с валлийцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберн Роверс» с коэффициентом 2.50.