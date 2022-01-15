«Кардифф»
«Кардифф» сейчас пребывает в районе подвала турнирной таблицы. Причем отрыв от зоны прямого вылета составляет всего 4 очка.
В предыдущем туре «Кардифф» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с одним из лидеров лиги «Вест Бромвичем» (1:1).
Более того, валлийцы еще и прошли в следующий раунд Кубка Англии. В дополнительное время «Кардифф» дожал «Престон» (2:1).
С «бродягами» «Кардифф» традиционно играет неудачно. Последняя виктория «канареек» датирована еще августом 2016 года.
«Блэкберн Роверс»
Нынешний сезон для «бродяг» проходит под знаком борьбы за выход в АПЛ. В кои-то веки «Блэкберн Роверс» занимает 3 место, совсем ненамного отставая от дуэта лидеров.
Лидером атак команды является Бен Бреретон. Чилиец в 25 матчах чемпионата настрелял уже 20 мячей.
К слову, в минувшем туре «бродяги» не смогли переиграть «Хаддерсфилд» (0:0). После того команда вылетела еще из Кубка Англии от «Уигана» (3:2).
Между тем, в Кардиффе «Блэкберн Роверс» наверняка будет активно атаковать. Нельзя ведь отпускать в отрыв «Борнмут» и «Фулхэм».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн Роверс» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Кардифф» — за 2.87.
«Кардифф» крайне нестабилен, к тому же много пропускает в свои ворота.
После досадной домашней потери очков
«Блэкберн» традиционно успешно играет с валлийцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберн Роверс» с коэффициентом 2.50.