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    Мяч будет в воротах и не раз

    «Эспаньол» — «Эльче». Прогноз, ставка (к.2.15) на футбол, чемпионат Испании, 10 января 2022 года

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    Янхель Эррера
    «Эспаньол» сыграет на своём поле против «Эльче» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 10 января, начало — 23:00 (мск). «Эспаньол» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» занимает 11-е место турнирной таблице чемпионата Испании набрав за 19 игр 26 очков и это отдаляет их от первой шестёрки всего на 6 баллов.

    За последние 10 игр в Примере «Эспаньол» показывал нестабильные, но и не плохие результаты: 4 поражения и 6 побед в их активе.

    «Эспаньол» входит в число лучших команд Ла Лиги по очкам, набранным дома. Это неудивительно, ведь тут он обыграл такие клубы, как «Реал Мадрид» (2:1) и «Реал Сосьедад» (1:0). Стоит отметить, что команда на своём поле потерпела всего одно поражение. Однако в последней игре она была близка к потери очков, но смогла добиться волевой победы над «Леванте» со счётом 4:3.

    В Кубке Испании «бело-голубые» играли на выезде с «Понферрадиной» и смогли пройти дальше только после серии пенальти, которую смогли выиграть.

    На поле не выйдут Диего Лопес Родригес и Янхель Эррера.

    «Эльче»

    «Эльче» находится в плотную возле зоны вылета занимая 17-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги, в их активе 16 очков. Они опережают «Алавес» на одну строчку лишь из-за разницы забитых/пропущенных голов.

    Во всех турнирах «Эльче» показывает не очень уверенную игру, но и не на столько плохую, что бы находиться так низко в таблице: 3 ничьи, 3 поражения и 4 победы в их активе за последние 10 игр.

    «Эльче» удалось обыграть «Кадис» (3:1) — одного из главных конкурентов в борьбе за выживание. Команда навязала борьбу и «Валенсии» — 1:2, и «Барселоне» — 2:3, а также добыла один балл в прошлом туре, сыграв вничью с «Гранадой» — 0:0.

    В 1/16 кубка Испании «Эльче» смог пройти дальше после матча с «Альмерией» в котором смог добыть победу на последних минутах и закончил его со счётом 1:2.

    Команде не смогут помочь Дерлис Гонсалес, Фидель и Энсо Роко.

    П

    рогноз и ставка

    На победу «Эспаньола» можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Эльче» — за 4.90.

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    Прогноз — Фаворитом предстоящей встречи является «Эспаньол», который дома редко теряет очки. Но «Эльче» является неудобным соперником. Он забивал в семи выездных матчах подряд с учётом Кубка Короля. Поэтому от этого матча можно ожидать много голов от обеих команд.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.15.

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    «Эспаньол» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 10.01.2022. Прогнозы на футбол. Мяч будет в воротах и не раз
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