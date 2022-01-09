«Герта» на своём поле сыграет против «Кёльна» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 9 января, начало — 17:30 (мск). «Герта» — «Кёльн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. После 17-ти туров чемпионата они набрали 21 очко. Команда мало забивает, но много пропускает — 20/35.

За последние 8 игр «Герта» показывала очень нестабильные результаты: 2 победы, 3 поражения и 3 ничьи.

Матчи «Герты» в Бундеслиге — это всегда очень неожиданные результаты. Два тура назад «бело-голубые» дома переиграли «Арминию» со счётом 2:0, после этого потерпели разгромное поражение от «Майнца» (4:0).

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Но самый большой фурор произвёл матч «Герты» с дортмунской «Боруссией», в котором «старая дама» смогла одержать волевую победу со счётом 3:2.

На домашнем стадионе «Герта» обыгрывала «Кёльн» последний раз ещё в 2018 году.

В этом матче команде не помогут Сантьяго Аскасибар, Дедрик Бойата, Бьёркан Фредрик, Линус Гехтер, Дейовайзио Зеефейк, Стеван Йоветич, Лукас Клюнтер, Марвин Платтенхардт, Люка Тузар и Руне Ярстейн.

«Кёльн»

«Кёльн» располагается на 8-м месте турнирной таблицы чемпионата Германии. После 17-ти туров команда набрала 25 очков и имеет одинаковую разницу забитых/пропущенных голов — 27/27.

За последние 8 матчей в чемпионате «Кёльн» 3 раза побеждал, 2 раза терпел поражение и 3 раза не смог определить сильнейшего со своими соперниками.

«Козлы» показывают очень хорошую игру в этом сезоне. За последнее время в их активе лишь одно поражение от «Аугсбурга» (0:2). В последнем туре, на домашней арене «Кёльн» обыграл «Штутгарт» со счётом 1:0, а за тур до этого, одержал волевую победу над «Вольсбургом», забив на последних минутах — 2:3.

На поле не выйдут Себастьян Андерссон, Никлас Хауптманн, Кингсли Шиндлер и Элье Скири.

Прогноз и ставка

На «Герту» в этом матче можно поставить за 2.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Кёльна» — за 2.55.

Прогноз — Встречаются две равные команды Бундеслиги, которые одинаково нестабильно проводят свои матчи. Но так как у «Герты» огромные проблемы с кадрами и просто пол команды не сможет выйти на поле, то для «Кёльна» это огромный шанс показать себя и забрать такие нужные 3 очка.

Ставка — Победа «Кёльна» за 2.55.