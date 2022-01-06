«Жирона»
«Жирона» входит в список команд-претендентов на участие в плей-офф Сегунды. Она занимает 6 место с 34 очками, имея серию из четырех матчей без поражений.
С учетом Кубка Испании «жирондинцы» в виде серии имеют 5 побед и ничью. К игре с «Осасуной» они подошли с тремя победами подряд. За этот отрезок команда пропустила всего лишь один мяч.
«Жирона» в прошлом раунде Кубка прошла «Уэску», выиграв на выезде с минимальным результатом 1:0. 17 декабря хозяева обыграли «Бургос» 3:1 в Сегунде, а 2 января закрепили успех победой над «Уэской» (1:0).
Не лишним будет отметить, что «бело-красные» выиграли 4 домашних матча подряд.
«Осасуна»
У «Осасуны» с победами в последнее время туго. Если взять отрезок в 5 матчей, то победить команде удалось лишь в одном — матче Кубка Испании против «Депортиво» (2:1).
После победы в Кубке памплонцы потерпели два поражения в чемпионате Испании. 19 декабря они проиграли «Хетафе» 0:1, а 3 января команда уступила «Атлетику» 1:3. Это стало ее седьмым поражением в нынешнем сезоне Примеры.
Отметим, что в Примеры «Осасуна» находится на 14 позиции. За 19 туров чемпионата Испании она набрала 22 очка.
12 декабря «Осасуна» сыграла вничью с «Барселоной». Матч завершился со счетом 2:2. Начиная с этого поединка «красные» пропускают уже 4 встречи подряд.
Прогноз и ставка
В этом поединке явного фаворита нет. Букмекеры почти равно оценивают соперников — 2.75 на «Жирону» и 2.80 на «Осасуну». За 3.05 нам дают ничью.
«Жирондинцы» очень хорошо играли дома в последние недели, одержав 4 победы подряд. У «Осасуны» сейчас явный спад. Она идет на серии поражений и пропускает четвертую игру подряд.
Возможно, что хорошая форма хозяев сыграет свою роль и позволит им пройти дальше. Мы