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    Продолжится ли положительная серия «Жироны»?

    «Жирона» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.89) и ставки на футбол, Кубок Испании, 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Осасуна»
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    Футболисты «Жироны»
    6 января «Жирона» примет «Осасуну» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча запланирована на 18:00 мск. «Жирона» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Жирона»

    «Жирона» входит в список команд-претендентов на участие в плей-офф Сегунды. Она занимает 6 место с 34 очками, имея серию из четырех матчей без поражений.

    С учетом Кубка Испании «жирондинцы» в виде серии имеют 5 побед и ничью. К игре с «Осасуной» они подошли с тремя победами подряд. За этот отрезок команда пропустила всего лишь один мяч.

    «Жирона» в прошлом раунде Кубка прошла «Уэску», выиграв на выезде с минимальным результатом 1:0. 17 декабря хозяева обыграли «Бургос» 3:1 в Сегунде, а 2 января закрепили успех победой над «Уэской» (1:0).

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    Не лишним будет отметить, что «бело-красные» выиграли 4 домашних матча подряд.

    «Осасуна»

    У «Осасуны» с победами в последнее время туго. Если взять отрезок в 5 матчей, то победить команде удалось лишь в одном — матче Кубка Испании против «Депортиво» (2:1).

    После победы в Кубке памплонцы потерпели два поражения в чемпионате Испании. 19 декабря они проиграли «Хетафе» 0:1, а 3 января команда уступила «Атлетику» 1:3. Это стало ее седьмым поражением в нынешнем сезоне Примеры.

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    • Отметим, что в Примеры «Осасуна» находится на 14 позиции. За 19 туров чемпионата Испании она набрала 22 очка.

    12 декабря «Осасуна» сыграла вничью с «Барселоной». Матч завершился со счетом 2:2. Начиная с этого поединка «красные» пропускают уже 4 встречи подряд.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке явного фаворита нет. Букмекеры почти равно оценивают соперников — 2.75 на «Жирону» и 2.80 на «Осасуну». За 3.05 нам дают ничью.

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    «Жирондинцы» очень хорошо играли дома в последние недели, одержав 4 победы подряд. У «Осасуны» сейчас явный спад. Она идет на серии поражений и пропускает четвертую игру подряд.

    Возможно, что хорошая форма хозяев сыграет свою роль и позволит им пройти дальше. Мы рекомендуем поставить на «Жирону» с подстраховкой, взяв вариант «Ф1 (0)». Коэффициент составляет 1.89.

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    «Жирона» — «Осасуна»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли положительная серия «Жироны»?
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