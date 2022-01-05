«Эйбар» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Матч пройдет 5 января, начало — в 18:00 мск. «Эйбар» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар» нынешний сезон проводит в Сегунде. Однако команда твердо намерена вернуться в высший дивизион.

Нынешнее 2 место говорит о том, что эти притязания вполне реальны. А вот догнать лидера «Альмерию» будет не так просто, ведь при отставании в три пункта у «Эйбара» на два сыгранных матчах больше.

В предыдущем раунде Кубка Испании «Эйбар» с огромным трудом прошел «Тенерифе». Победа пришла лишь в самом эндшпиле (1:2).

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Против «Мальорки» матчи у «Эйбара» не получаются. Например, три последних поединка завершились поражениями в один мяч.

«Мальорка»

Островитяне пытаются закрепиться в Примере. Вот только проблемы с атакой не позволяют команде рассчитывать на большее, чем роль середняка лиги.

Не складывается с результативностью у основного форварда Анхеля. Ему пытается помогать Даниэль Родригес, но опытный исполнитель также не столь силен в завершении атак.

Предыдущий раунд островитяне прошли, что называется, на одном дыхании. Провинциальная «Льянера» была буквально сметена с газона (0:6).

Причем до того «Мальорка» прошла еще и «Гимнастику Сеговиану» (0:2). Так что островитяне наверняка будут мотивированы продолжить свою серию без пропущенных мячей в Кубке Испании.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Эйбар» за 2.55, на ничью за 3.00, а на «Мальорку» — за 2.80.

«Эйбар» традиционно неудачно играет с «Мальоркой».

Гости монолитно выглядят в Кубке Испании , не пропустив в турнире еще ни разу.

Островитяне намерены как можно дальше пройти в Кубке Испании, тогда как хозяева более озабочены возвращением в Примеру. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальорки» с коэффициентом 2.80.