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    «Мальорка» переиграет «Эйбар»?

    «Эйбар» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Кубок Испании, 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Мальорка»
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    Ли Кан Ин
    «Эйбар» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Матч пройдет 5 января, начало — в 18:00 мск. «Эйбар» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эйбар»

    «Эйбар» нынешний сезон проводит в Сегунде. Однако команда твердо намерена вернуться в высший дивизион.

    Нынешнее 2 место говорит о том, что эти притязания вполне реальны. А вот догнать лидера «Альмерию» будет не так просто, ведь при отставании в три пункта у «Эйбара» на два сыгранных матчах больше.

    В предыдущем раунде Кубка Испании «Эйбар» с огромным трудом прошел «Тенерифе». Победа пришла лишь в самом эндшпиле (1:2).

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    Против «Мальорки» матчи у «Эйбара» не получаются. Например, три последних поединка завершились поражениями в один мяч.

    «Мальорка»

    Островитяне пытаются закрепиться в Примере. Вот только проблемы с атакой не позволяют команде рассчитывать на большее, чем роль середняка лиги.

    Не складывается с результативностью у основного форварда Анхеля. Ему пытается помогать Даниэль Родригес, но опытный исполнитель также не столь силен в завершении атак.

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    • Предыдущий раунд островитяне прошли, что называется, на одном дыхании. Провинциальная «Льянера» была буквально сметена с газона (0:6).

    Причем до того «Мальорка» прошла еще и «Гимнастику Сеговиану» (0:2). Так что островитяне наверняка будут мотивированы продолжить свою серию без пропущенных мячей в Кубке Испании.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Эйбар» за 2.55, на ничью за 3.00, а на «Мальорку» — за 2.80.

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    «Эйбар» традиционно неудачно играет с «Мальоркой».

    Гости монолитно выглядят в Кубке Испании, не пропустив в турнире еще ни разу.

    Островитяне намерены как можно дальше пройти в Кубке Испании, тогда как хозяева более озабочены возвращением в Примеру. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальорки» с коэффициентом 2.80.

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    «Эйбар» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на футбол. «Мальорка» переиграет «Эйбар»?
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