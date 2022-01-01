ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шайба МЧМ-2022Эдмонтон, у нас проблемы. МЧМ-2022 отменили из-за коронавируса Кадр из Assassin's Creed ValhallaХоккей, футбол, супергерои или целая метавселенная? Во что поиграть на праздниках? Игроки «Филадельфии»НХЛ. Проворов принес «Филадельфии» победу над «Сиэтлом», Тарасенко набрал 1+2 очков
  • 01:06
    • «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Бернли»
  • 23:33
    • «Зенит» вырвал победу у «Црвены Звезды» в матче Евролиги
  • 22:07
    • «Йокерит» в Москве обыграл ЦСКА
  • 21:55
    • Мичков и Юров останутся в Канаде на 10-дневный карантин
  • 21:23
    • «Северсталь» выиграла у московского «Динамо»
  • 19:04
    • Президент РФ подписал закон о введении Fan ID для болельщиков
  • 17:19
    • «Локомотив» продлил контракт с 35-летним защитником
    Все новости спорта

    Быстрая месть от «Бэйцзин Гоань»?

    «Бэйцзин Гоань» — «Гуанчжоу Сити». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Суперлига, 1 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на Бэйцзин Гоань Прогнозы на Гуанчжоу Фули
    Прогноз и ставки на «Бэйцзин Гоань» — «Гуанчжоу Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Седрик Бакамбу
    «Бэйцзин Гоань» сыграет на своем поле с «Гуанчжоу Сити» в рамках 21-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 1 января, начало — в 15:00 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бэйцзин Гоань»

    «Бэйцзин Гоань» сейчас занимает скромное шестое место в чемпионате. Да и вообще, вряд ли команде удастся подняться выше пятой позиции.

    В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» сотворил сенсацию. Команда отобрала очки у, казалось бы, непобедимого «Шаньдун Тайшань» (1:1).

    Причем «Бэйцзин Гоань» без побед уже пять матчей подряд. Да и атакующая статистика команды не радует — 24 мяча в 20 матчей.

    Все прогнозы на футбол

    Почти две недели назад «Бэйцзин Гоань» разгромно уступил «Гуанчжоу Сити». В ворота команды влетело пять безответных мячей.

    «Гуанчжоу Сити»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не слишком уверенно. Сейчас «Гуанчжоу Сити» находится на скромной седьмой позиции в Суперлиге.

    Команда забивает и пропускает с одинаковой частотой. При 29 забитых мячах пропущено столько же.

  • Трансферный дайджест. 21-27 декабря
  • Удержит ли «Барселона» полузащитника, где продолжит карьеру бомбардир «Фиорентины», вернется ли хавбек «Аталанты» в Россию и другие трансферные новости последних дней
  • 27/12/2021

    • К слову, в минувшем туре «Гуанчжоу Сити» проиграл в родных стенах. Дома команда уступила «Шанхай Порт» (1:2).

    У команды нет побед уже три матча к ряду. Причем два последних матча завершились обидными поражениями.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бэйцзин Гоань» за 1.71, на ничью за 3.76, а на «Гуанчжоу Сити» — за 4.62.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Бэйцзин Гоань» постарается отомстить сопернику за недавнее разгромное поражение.

    «Гуанчжоу Сити» испытывает серьезные трудности в обороне.

    Хозяева полны решимости реабилитироваться за последние неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа «Бэйцзин Гоань» в 1 тайме с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вашингтон — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бруклин — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Айлендерс — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Овьедо — Понферрадина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бургос — Аморебьета
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.13
  • Экспресс дня 31 декабря
  • Сегодня в 18:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад (Б)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вегас — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Шанхай Порт
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гуанчжоу — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бэйцзин Гоань» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на футбол. Быстрая месть от «Бэйцзин Гоань»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры