«Бэйцзин Гоань» сыграет на своем поле с «Гуанчжоу Сити» в рамках 21-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 1 января, начало — в 15:00 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бэйцзин Гоань»

«Бэйцзин Гоань» сейчас занимает скромное шестое место в чемпионате. Да и вообще, вряд ли команде удастся подняться выше пятой позиции.

В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» сотворил сенсацию. Команда отобрала очки у, казалось бы, непобедимого «Шаньдун Тайшань» (1:1).

Причем «Бэйцзин Гоань» без побед уже пять матчей подряд. Да и атакующая статистика команды не радует — 24 мяча в 20 матчей.

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Почти две недели назад «Бэйцзин Гоань» разгромно уступил «Гуанчжоу Сити». В ворота команды влетело пять безответных мячей.

«Гуанчжоу Сити»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не слишком уверенно. Сейчас «Гуанчжоу Сити» находится на скромной седьмой позиции в Суперлиге.

Команда забивает и пропускает с одинаковой частотой. При 29 забитых мячах пропущено столько же.

К слову, в минувшем туре «Гуанчжоу Сити» проиграл в родных стенах. Дома команда уступила «Шанхай Порт» (1:2).

У команды нет побед уже три матча к ряду. Причем два последних матча завершились обидными поражениями.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бэйцзин Гоань» за 1.71, на ничью за 3.76, а на «Гуанчжоу Сити» — за 4.62.

«Бэйцзин Гоань» постарается отомстить сопернику за недавнее разгромное поражение .

«Гуанчжоу Сити» испытывает серьезные трудности в обороне.

Хозяева полны решимости реабилитироваться за последние неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа «Бэйцзин Гоань» в 1 тайме с коэффициентом 2.30.