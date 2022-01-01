«Бэйцзин Гоань»
«Бэйцзин Гоань» сейчас занимает скромное шестое место в чемпионате. Да и вообще, вряд ли команде удастся подняться выше пятой позиции.
В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» сотворил сенсацию. Команда отобрала очки у, казалось бы, непобедимого «Шаньдун Тайшань» (1:1).
Причем «Бэйцзин Гоань» без побед уже пять матчей подряд. Да и атакующая статистика команды не радует — 24 мяча в 20 матчей.
Почти две недели назад «Бэйцзин Гоань» разгромно уступил «Гуанчжоу Сити». В ворота команды влетело пять безответных мячей.
«Гуанчжоу Сити»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не слишком уверенно. Сейчас «Гуанчжоу Сити» находится на скромной седьмой позиции в Суперлиге.
Команда забивает и пропускает с одинаковой частотой. При 29 забитых мячах пропущено столько же.
К слову, в минувшем туре «Гуанчжоу Сити» проиграл в родных стенах. Дома команда уступила «Шанхай Порт» (1:2).
У команды нет побед уже три матча к ряду. Причем два последних матча завершились обидными поражениями.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бэйцзин Гоань» за 1.71, на ничью за 3.76, а на «Гуанчжоу Сити» — за 4.62.
«Бэйцзин Гоань» постарается
«Гуанчжоу Сити» испытывает серьезные трудности в обороне.
Хозяева полны решимости реабилитироваться за последние неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа «Бэйцзин Гоань» в 1 тайме с коэффициентом 2.30.