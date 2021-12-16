В матче 16 тура плей-офф китайской Суперлиги «Шанхай Порт» будет принимать «Гуанчжоу Сити». Встреча назначена на 16 декабря 15:00 мск. «Шанхай Порт» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шанхай Порт»

«Шанхай Порт» на данный момент занимает второе место в таблице. В период групповой стадии клуб набрал 31 пункт.

Команда отстает от лидера «Шаньдун Тайшань» на пять очков, а третий «Чанчунь Ятай» опережает по разнице мячей.

В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при шести победах и двух ничьих.

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При этом подопечные Ивана Леко смогли пробиться в финал Кубка футбольной ассоциации, где сыграют с лидером Суперлиги «Шаньдун Тайшань».

«Гуанчжоу Сити»

«Гуанчжоу Сити» на сегодня находится на последней, восьмой позиции в таблице. На групповой стадии у него 21 балл в активе.

Команда отстает от лидера «Шаньдун Тайшань» на 15 пунктов, а от грядущего соперника — на 10 очков.

В последних четырех поединках коллектив не знает вкуса побед, проиграв трижды и один раз сыграв вничью.

Одно из поражений пришлось на Кубок футбольной ассоциации, где в первом раунде по пенальти клуб проиграл «Чэнду Синчэн» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как и ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — «Шанхай Порт» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,85.