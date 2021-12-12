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    Победа «Аякса» будет убедительной

    «Аякс» — «АЗ Алкмар». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионат Нидерландов, 12 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Аякс Прогнозы на АЗ Алкмар
    Прогноз и ставки на «Аякс» — «АЗ Алкмар»
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    Стивен Бергейс
    В воскресенье, 12 декабря, в рамках 16-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» сыграет против «АЗ Алкмар». Начало — в 18:45 по мск. «Аякс» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 12 Декабря 2021 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 18:45 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
  • Алкмар
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    Коэффициенты на матч Аякс — АЗ Алкмар

  • 1
  • 1.23
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  • 6.60
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
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    «Аякс»

    В середине недели «Аякс» обыграл на своем поле лиссабонский «Спортинг» 4:2 в Лиге чемпионов. Эта виктория стала для команды шестой из шести встреч в данном турнире.

    Что касается чемпионата Нидерландов, тот и там амстердамцы выступают также хорошо, находясь сейчас на первой позиции, имея после 15 матчей на своем счету 36 очков, но вторая строка отстает лишь на балл.

    К данной игре «божьи сыновья» подходят с 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой девять раз победили. В минувшем туре внутреннего первенства они разгромили дома «Виллем II» со счетом 5:0.

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    В восьми домашних поединках текущего чемпионата Нидерландов «Аякс» добыл шесть викторий в восьми играх при одной ничьей и одном фиаско.

    «АЗ Алкмар»

    «АЗ Алкмар» также на неделе проводил свой еврокубковый матч. В Лиге конференций он обыграл дома 1:0 датский «Раннерс» и вышел в 1/8 финала данного турнира.

    В чемпионате же Нидерландов «сырные фермеры» с 23 очками находятся всего лишь на восьмой позиции в турнирной таблице, но от еврозоны отстают только на одно очко.

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  • 08/12/2021

    • Сейчас у коллектива 6-матчевая беспроигрышная серия, которая началась тремя мировыми результатами, а продолжилась тремя выигрышами. В своей последней игре чемпионата АЗ дома одолел «Спарту» 3:1.

    На выезде в текущем чемпионате страны алкмарцы не радуют хорошими результатами, дважды победив при одной мировой и пяти фиаско.

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    В минувшем сезоне «Аякс» дважды положил на лопатки АЗ — 2:0 дома и 3:0 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аякса» — 1.24, победа «АЗ Алкмара» — 10.50, ничья — 6.85.

    Учитывая феноменальную мощь хозяев, можно предположить, что они выиграют с разницей в два мяча и более. В общем, наш прогноз — победа «Аякса» с форой (-2).

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    «Аякс» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. Победа «Аякса» будет убедительной
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