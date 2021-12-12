В воскресенье, 12 декабря, в рамках 16-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» сыграет против «АЗ Алкмар». Начало — в 18:45 по мск. «Аякс» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

В середине недели «Аякс» обыграл на своем поле лиссабонский «Спортинг» 4:2 в Лиге чемпионов. Эта виктория стала для команды шестой из шести встреч в данном турнире.

Что касается чемпионата Нидерландов, тот и там амстердамцы выступают также хорошо, находясь сейчас на первой позиции, имея после 15 матчей на своем счету 36 очков, но вторая строка отстает лишь на балл.

К данной игре «божьи сыновья» подходят с 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой девять раз победили. В минувшем туре внутреннего первенства они разгромили дома «Виллем II» со счетом 5:0.

Все прогнозы на футбол

В восьми домашних поединках текущего чемпионата Нидерландов «Аякс» добыл шесть викторий в восьми играх при одной ничьей и одном фиаско.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» также на неделе проводил свой еврокубковый матч. В Лиге конференций он обыграл дома 1:0 датский «Раннерс» и вышел в 1/8 финала данного турнира.

В чемпионате же Нидерландов «сырные фермеры» с 23 очками находятся всего лишь на восьмой позиции в турнирной таблице, но от еврозоны отстают только на одно очко.

Сейчас у коллектива 6-матчевая беспроигрышная серия, которая началась тремя мировыми результатами, а продолжилась тремя выигрышами. В своей последней игре чемпионата АЗ дома одолел «Спарту» 3:1.

На выезде в текущем чемпионате страны алкмарцы не радуют хорошими результатами, дважды победив при одной мировой и пяти фиаско.

В минувшем сезоне «Аякс» дважды положил на лопатки АЗ — 2:0 дома и 3:0 в гостях.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аякса» — 1.24, победа «АЗ Алкмара» — 10.50, ничья — 6.85.

Учитывая феноменальную мощь хозяев, можно предположить, что они выиграют с разницей в два мяча и более. В общем, наш прогноз — победа «Аякса» с форой (-2).