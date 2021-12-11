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    Сможет ли «МЮ» выиграть у «Норвича»?

    «Норвич» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.26) и ставки на чемпионат Англии 11 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»
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    Криштиану Роналду и Ральф Рангник
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Норвича» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 20:30 мск. «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Норвич Сити — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 6.50
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.47
  • Ставка!
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    «Норвич»

    «Норвич» по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. В 15-ти матчах хозяева набрали 10 очков.

    Но ситуация выглядит уже не такой безнадежной, как раньше. Руководство клуба все-таки не ошиблось, когда решило уволить Даниэля Фарке и назначить главным тренером Дина Смита.

    В первых трех матчах под руководством Смита «Норвич» набрал пять очков. После победы над «Саутгемптоном» были ничьи с «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом».

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    В прошлом туре «Норвич» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (0:3), но в этом нет ничего удивительного.

    «Норвич» потерпел только два поражения в пяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» тем временем находится на шестой строчке после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очков.

    «МЮ» уже успел провести два матча под руководством Ральфа Рангника. В первом «красные дьяволы» с трудом выиграли на своем поле у «Кристал Пэлас» (1:0).

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    • А потом была домашняя ничья с «Янг Бойз» — 1:1. Но результат в данном случае не должен удивлять. «МЮ» досрочно обеспечил себе первое место в группе Лиги чемпионов и на матч против швейцарцев вышел резервным составом.

    «МЮ» не пропустил только в двух из семи предыдущих матчей АПЛ на чужом поле.

    Прогноз и ставка

    На «Норвич» в этом матче можно поставить за 6.95, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «МЮ» — за 1.49.

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    Легко «МЮ» точно не будет, «Норвич» заметно прибавил, если сравнивать с первыми матчами сезона.

    В то же время у «МЮ» пока не видно серьезных изменений в игре. Рангник после встречи с «Кристал Пэлас» сам сказал, что придется подождать какое-то время, прежде чем команда начнет играть иначе.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.26.

    «МЮ» по-прежнему не вызывает доверия даже в матчах против команд из нижней части турнирной таблицы.

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    «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «МЮ» выиграть у «Норвича»?
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