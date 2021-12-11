«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Норвича» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 20:30 мск. «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. В 15-ти матчах хозяева набрали 10 очков.

Но ситуация выглядит уже не такой безнадежной, как раньше. Руководство клуба все-таки не ошиблось, когда решило уволить Даниэля Фарке и назначить главным тренером Дина Смита.

В первых трех матчах под руководством Смита «Норвич» набрал пять очков. После победы над «Саутгемптоном» были ничьи с «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом».

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В прошлом туре «Норвич» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (0:3), но в этом нет ничего удивительного.

«Норвич» потерпел только два поражения в пяти предыдущих матчах на своем поле.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» тем временем находится на шестой строчке после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очков.

«МЮ» уже успел провести два матча под руководством Ральфа Рангника. В первом «красные дьяволы» с трудом выиграли на своем поле у «Кристал Пэлас» (1:0).

А потом была домашняя ничья с «Янг Бойз» — 1:1. Но результат в данном случае не должен удивлять. «МЮ» досрочно обеспечил себе первое место в группе Лиги чемпионов и на матч против швейцарцев вышел резервным составом.

«МЮ» не пропустил только в двух из семи предыдущих матчей АПЛ на чужом поле.

Прогноз и ставка

На «Норвич» в этом матче можно поставить за 6.95, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «МЮ» — за 1.49.

Легко «МЮ» точно не будет , «Норвич» заметно прибавил, если сравнивать с первыми матчами сезона.

В то же время у «МЮ» пока не видно серьезных изменений в игре. Рангник после встречи с «Кристал Пэлас» сам сказал, что придется подождать какое-то время, прежде чем команда начнет играть иначе.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.26.

«МЮ» по-прежнему не вызывает доверия даже в матчах против команд из нижней части турнирной таблицы.