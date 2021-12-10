«Мальорка» сыграет на своем поле против «Сельты» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 декабря в Пальма-де-Мальорка, начало — в 23:00 (мск). «Мальорка» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» располагается на 12 месте в турнирной таблице. Количество набранных очков — 19. За последние восемь игр в Примере «желто-красным» удалось одержать победу лишь один раз с мадридским «Атлетико»(1:2). Ранее они уступили «Райо Вальекано» на выезде (3:1) и сыграли вничью дома с «Хетафе» (0:0).

Внушительный показатель команды заключается в том, что за последние 10 матчей «Мальорка» ушла не забив всего лишь 2 раза. Поэтому в этом матче можно рассчитывать так же на атакующий футбол и реализацию моментов.

В этой игре «Мальорке» не помогут Жуниор Линс, Антонио Раильо, Севилья Сальва и Мэттью Хоппи.

«Сельта»

В данный момент «Сельта» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 16 очков. За последние пять игр у них было три ничьи с «Райо Вальекано» (0:0), «Барселоной» (3:3), «Вильярреалом» (1:1), одна победа над «Алавесом» (1:2) и одно поражение дома с «Валенсией» (1:2).

«Сельта» в последнее время показывает голевой футбол. К тому же стоит отметить преимущество «Сельты» над зоной вылета, которое составляет всего 4 балла и такое положение дел не может придавать спокойствия всем причастным к команде. Поэтому мотивация у клуба будет на высшем уровне.

Не сыграют в матче такие игроки «Сельты» — Яго Аспас, Гальярдо и Аугусто Солари.

Прогноз и ставка

На «Мальорку» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают за 3.08, а победу «Сельты» — за 3.03.

Прогноз — Встречаются качественные и продуктивные коллективы, которые борются за прописку в элите Испании. Поэтому такая игра, где мотивация зашкаливает, а футболисты играют смело впереди, быть унылой по факту не может. Ожидается красивый футбол и результативный матч.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.39.