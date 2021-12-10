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    «Мальорка» и «Сельта» покажут результативный матч

    «Мальорка» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 2.39) на футбол, чемпионат Испании, 10 декабря 2021 года

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    Ренато Тапиа
    «Мальорка» сыграет на своем поле против «Сельты» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 декабря в Пальма-де-Мальорка, начало — в 23:00 (мск). «Мальорка» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Декабря 2021 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 23:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч Мальорка — Сельта

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    «Мальорка»

    «Мальорка» располагается на 12 месте в турнирной таблице. Количество набранных очков — 19. За последние восемь игр в Примере «желто-красным» удалось одержать победу лишь один раз с мадридским «Атлетико»(1:2). Ранее они уступили «Райо Вальекано» на выезде (3:1) и сыграли вничью дома с «Хетафе» (0:0).

    Внушительный показатель команды заключается в том, что за последние 10 матчей «Мальорка» ушла не забив всего лишь 2 раза. Поэтому в этом матче можно рассчитывать так же на атакующий футбол и реализацию моментов.

    В этой игре «Мальорке» не помогут Жуниор Линс, Антонио Раильо, Севилья Сальва и Мэттью Хоппи.

    «Сельта»

    В данный момент «Сельта» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 16 очков. За последние пять игр у них было три ничьи с «Райо Вальекано» (0:0), «Барселоной» (3:3), «Вильярреалом» (1:1), одна победа над «Алавесом» (1:2) и одно поражение дома с «Валенсией» (1:2).

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    • «Сельта» в последнее время показывает голевой футбол. К тому же стоит отметить преимущество «Сельты» над зоной вылета, которое составляет всего 4 балла и такое положение дел не может придавать спокойствия всем причастным к команде. Поэтому мотивация у клуба будет на высшем уровне.

    Не сыграют в матче такие игроки «Сельты» — Яго Аспас, Гальярдо и Аугусто Солари.

    Прогноз и ставка

    На «Мальорку» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают за 3.08, а победу «Сельты» — за 3.03.

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    Прогноз — Встречаются качественные и продуктивные коллективы, которые борются за прописку в элите Испании. Поэтому такая игра, где мотивация зашкаливает, а футболисты играют смело впереди, быть унылой по факту не может. Ожидается красивый футбол и результативный матч.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.39.

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    «Мальорка» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 10.12.2021. Прогнозы на футбол. «Мальорка» и «Сельта» покажут результативный матч
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