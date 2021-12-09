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    Избежит ли ЛАСК поражений в группе Лиги конференций?

    ЛАСК — ХИК. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига конференций, 9 декабря 2021 года

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    ЛАСК досрочно выиграл группу
    ЛАСК сыграет на своем поле против ХИКа в групповом этапе Лиги Конференций УЕФА. Матч пройдет 9 декабря в Клагенфурте, начало — 20:45 (мск). ЛАСК — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЛАСК

    ЛАСК расположился на первой строчке в турнирной таблице группы A с 13 баллами.

    Австрийская команда на групповом этапе выиграла у ХИКа (2:0) и дважды у «Алашкерта» (3:0, 2:0), а с «Маккаби» поделила очки (1:1).

    В пятом туре коллектив переиграл на выезде с израильским клубом (1:0) и оформил выход в плей-офф Лиги конференций с первого места.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В турнирной таблице австрийской Бундеслиги команда Андреаса Виланда идет 10-й с 17 баллами.

    ХИК

    ХИК является действующим чемпионом Финляндии и стартовал в Лиге чемпионов, но надолго там не задержался, и через Лигу Европы пробился в Лигу конференций сразу на групповую стадию.

    В этом турнире «сине-белые» после пяти проведенных матчей смогли заработать шесть пунктов, которыми идут вторыми. Коллектив уже лишился шансов пробиться в плей-офф.

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  • Вчера

    • Половину своих пунктов клуб из Хельсинки набрал в гостевой игре с «Алашкертом», выиграв 4:2. Следующие три поединка финны проиграли, не забив в них ни одного гола.

    В пятом туре коллектив сумел переиграть на своем поле «Алашкерт» (1:0) с минимальным результатом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — ЛАСК выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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    ЛАСК — ХИК: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. Избежит ли ЛАСК поражений в группе Лиги конференций?
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