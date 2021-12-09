ЛАСК сыграет на своем поле против ХИКа в групповом этапе Лиги Конференций УЕФА. Матч пройдет 9 декабря в Клагенфурте, начало — 20:45 (мск). ЛАСК — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЛАСК

ЛАСК расположился на первой строчке в турнирной таблице группы A с 13 баллами.

Австрийская команда на групповом этапе выиграла у ХИКа (2:0) и дважды у «Алашкерта» (3:0, 2:0), а с «Маккаби» поделила очки (1:1).

В пятом туре коллектив переиграл на выезде с израильским клубом (1:0) и оформил выход в плей-офф Лиги конференций с первого места.

Все прогнозы на Лигу конференций

В турнирной таблице австрийской Бундеслиги команда Андреаса Виланда идет 10-й с 17 баллами.

ХИК

ХИК является действующим чемпионом Финляндии и стартовал в Лиге чемпионов, но надолго там не задержался, и через Лигу Европы пробился в Лигу конференций сразу на групповую стадию.

В этом турнире «сине-белые» после пяти проведенных матчей смогли заработать шесть пунктов, которыми идут вторыми. Коллектив уже лишился шансов пробиться в плей-офф.

Половину своих пунктов клуб из Хельсинки набрал в гостевой игре с «Алашкертом», выиграв 4:2. Следующие три поединка финны проиграли, не забив в них ни одного гола.

В пятом туре коллектив сумел переиграть на своем поле «Алашкерт» (1:0) с минимальным результатом.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — ЛАСК выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.