ЛАСК
ЛАСК расположился на первой строчке в турнирной таблице группы A с 13 баллами.
Австрийская команда на групповом этапе выиграла у ХИКа (2:0) и дважды у «Алашкерта» (3:0, 2:0), а с «Маккаби» поделила очки (1:1).
В пятом туре коллектив переиграл на выезде с израильским клубом (1:0) и оформил выход в плей-офф Лиги конференций с первого места.
Все прогнозы на Лигу конференций
В турнирной таблице австрийской Бундеслиги команда Андреаса Виланда идет 10-й с 17 баллами.
ХИК
ХИК является действующим чемпионом Финляндии и стартовал в Лиге чемпионов, но надолго там не задержался, и через Лигу Европы пробился в Лигу конференций сразу на групповую стадию.
В этом турнире «сине-белые» после пяти проведенных матчей смогли заработать шесть пунктов, которыми идут вторыми. Коллектив уже лишился шансов пробиться в плей-офф.
Половину своих пунктов клуб из Хельсинки набрал в гостевой игре с «Алашкертом», выиграв 4:2. Следующие три поединка финны проиграли, не забив в них ни одного гола.
В пятом туре коллектив сумел переиграть на своем поле «Алашкерт» (1:0) с минимальным результатом.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.
Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,33.
Наши прогноз и ставка — ЛАСК выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.