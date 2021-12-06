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    Ставим на результативную игру

    «Эмполи» — «Удинезе». Прогноз, ставка (к. 1.94) на футбол, чемпионат Италии, 6 декабря 2021 года

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    «Эмполи»
    «Эмполи» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 16-го тура итальянской Серии А. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 20:30 мск. «Эмполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Декабря 2021 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 20:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    Коэффициенты на матч Эмполи — Удинезе

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Эмполи»

    «Эмполи» имеет в своем активе после 15 проведенных встреч 20 зачетных баллов, с которыми занимает в турнирной таблице чемпионата Италии 11 место, оторвавшись на десять баллов от опасной зоны.

    На счету новичка Серии А в текущем первенстве шесть выигранных встреч, две ничьи и семь поражений. Причем четыре проигрыша у клуба были от серьезных соперников.

    За последние пять игр у тосканцев только одно фиаско. Также в этот период они по два раза побеждали и расписывали мировые. В минувшем туре была гостевая ничья с «Торино» 2:2, а немного ранее состоялась домашняя виктория над «Фиорентиной» — 2:1.

    Календарь и таблица Серии А

    Только семь из 20 пунктов «Эмполи» в этом чемпионате заработал на своей арене, дважды победив при одной мировой и четырех неудачах.

    «Удинезе»

    «Удинезе» с 16 зачетными пунктами идет на 14 месте в турнирной таблице итальянской Серии А, имея запас перед зоной вылета в шесть очков.

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    • Фриульцы в рамках чемпионата всего трижды добивались викторий, семь встреч завершили ничьей и в пяти случаях уступали, забили 20 мячей, пропустили на четыре больше.

    В предыдущем туре «маленькие зебры» неожиданно на выезде разошлись миром с «Лацио» 4:4, уйдя от поражения на 9-й компенсированной минуте, а ранее они дома поделили очки с «Дженоа» — 0:0.

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    Вне родных стен «Удинезе» смог набрать только шесть баллов, раз победив при трех мировых результатах и поражениях.

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    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2018/19. И тогда в рамках Серии А они обменялись домашними викториями — 2:1 и 2:3.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Эмполи» — 2.68, победа «Удинезе» — 2.79, ничья — 3.40.

    «Эмполи» в текущем сезоне является «верховой» командой, да и «Удинезе» в гостях зачастую выдает результативные игры. Отсюда же предполагаем, что количество голов в предстоящем противостоянии превысит 2,5.

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    «Эмполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 06.12.2021. Прогнозы на футбол. Ставим на результативную игру
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