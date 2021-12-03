ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита ИосифовИз лимитного рая — за мечтой. Ещё один российский футболист дебютировал в Европе Валерий КарпинКарпин еще раз подтвердил: его надо срочно менять. Идеальный вариант для сборной — возвращение Черчесова «Ювентус» рискует получить наказание за свои сделки«Ювентус» угодил в скандал, от которого плохо пахнет
  • 01:11
    • «Ливерпуль» разгромил «Эвертон», «Манчестер Сити» одолел «Астон Виллу»
  • 01:21
    • ПСЖ с Месси в составе не справился с «Ниццей»
  • 01:07
    • «Челси» на выезде одолел «Уотфорд»
  • 00:57
    • Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
  • 00:44
    • «Сассуоло» отобрал очки у «Наполи», «Милан» разгромил «Дженоа»
  • 23:35
    • СМИ: Левандовский хочет перейти в «Реал»
  • 22:47
    • WTA отказалась от проведения турниров в Китае из-за дела Шуай Пэн
    Все новости спорта

    Лидеры выдадут низовую встерчу

    «Фулхэм» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Англии, 3 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Фулхэм Прогнозы на Борнмут
    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Борнмут»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александар Митрович
    В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» в рамках 21-го тура первого английского дивизиона «Фулхэм» сыграет с «Борнмутом». Поединок состоится 3 декабря и начнется в 22:45 по мск. «Фулхэм» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм», который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, планирует сходу вернуться в элиту. После 20 туров он идет во главе турнирки, имея в активе 43 балла.

    За всю турнирную дистанцию лондонский коллектив добыл 13 победных результатов, трижды уступил и четыре игры свел вничью, забил 49 гола, а пропустил только 16 мячей.

    К данной встрече «дачники» подходят после двух ничьих подряд, где они поделили очки дома с «Дерби» 0:0 и на выезде с «Престоном» 1:1. Перед этим у них была серий из семи выигрышей подряд, где они пропустили только два гола.

    Все прогнозы на футбол

    На своем стадионе в текущем первенстве «Фулхэм» выиграл семь встреч из десяти при двух мировых исходах и одном фиаско.

    «Борнмут»

    «Борнмут» в турнирной таблице Чемпионшипа разместился на строку ниже, чем предстоящий коллектив. У команды на счету 42 пункта и отрыв от третьей позиции в семь баллов.

    За 20 проведенных встреч «вишни» смогли отпраздновать 12 викторий, шесть матчей они завершили мировыми исходами и дважды проиграли, разница мячей составляет 36:16.

  • Карпин еще раз подтвердил: его надо срочно менять. Идеальный вариант для сборной — возвращение Черчесова
  • Несколько мыслей после очередного общения Валерия Карпина с журналистами
  • Вчера

    • За последние пять игр у клуба всего лишь только одна победа, еще в этот период он дважды проиграл и два раза сыграл вничью. Обе эти мировые пришлись на последние два тура — в гостях с «Миллуоллом» 1:1 и дома с «Ковентри» 2:2.

    Вне родных стен «Борнмут» в данном первенстве потерпел только одну неудачу, шесть поединков выиграл и три встречи завершил мировыми исходами.

    Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2018/19. И тогда в рамках АПЛ они обменялись гостевыми викториями — 0:3 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фулхэма» предлагают — 2.00.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Борнмута» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.74.

    От поединка двух лидеров первенства, которые к тому же имеют довольно-таки крепкую защиту, вполне можно ожидать мало забитых мячей. В общем, наш прогноз на данный матч — ТМ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торино — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.96
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Баия — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Гремио — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Миннесота — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фулхэм» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на футбол. Лидеры выдадут низовую встерчу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры