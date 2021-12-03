В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» в рамках 21-го тура первого английского дивизиона «Фулхэм» сыграет с «Борнмутом». Поединок состоится 3 декабря и начнется в 22:45 по мск. «Фулхэм» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм», который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, планирует сходу вернуться в элиту. После 20 туров он идет во главе турнирки, имея в активе 43 балла.

За всю турнирную дистанцию лондонский коллектив добыл 13 победных результатов, трижды уступил и четыре игры свел вничью, забил 49 гола, а пропустил только 16 мячей.

К данной встрече «дачники» подходят после двух ничьих подряд, где они поделили очки дома с «Дерби» 0:0 и на выезде с «Престоном» 1:1. Перед этим у них была серий из семи выигрышей подряд, где они пропустили только два гола.

Все прогнозы на футбол

На своем стадионе в текущем первенстве «Фулхэм» выиграл семь встреч из десяти при двух мировых исходах и одном фиаско.

«Борнмут»

«Борнмут» в турнирной таблице Чемпионшипа разместился на строку ниже, чем предстоящий коллектив. У команды на счету 42 пункта и отрыв от третьей позиции в семь баллов.

За 20 проведенных встреч «вишни» смогли отпраздновать 12 викторий, шесть матчей они завершили мировыми исходами и дважды проиграли, разница мячей составляет 36:16.

За последние пять игр у клуба всего лишь только одна победа, еще в этот период он дважды проиграл и два раза сыграл вничью. Обе эти мировые пришлись на последние два тура — в гостях с «Миллуоллом» 1:1 и дома с «Ковентри» 2:2.

Вне родных стен «Борнмут» в данном первенстве потерпел только одну неудачу, шесть поединков выиграл и три встречи завершил мировыми исходами.

Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2018/19. И тогда в рамках АПЛ они обменялись гостевыми викториями — 0:3 и 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фулхэма» предлагают — 2.00.

На викторию «Борнмута» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.74.

От поединка двух лидеров первенства, которые к тому же имеют довольно-таки крепкую защиту, вполне можно ожидать мало забитых мячей. В общем, наш прогноз на данный матч — ТМ 2,5.