«Енисей» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 12:00 мск. «Енисей» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

«Енисей» в нынешнем сезоне выглядит как типичный середняк лиги. Команде отчетливо не хватает стабильности.

Текущее 10 место является красноречивым показателем. Причем забивают красноярцы маловато — 33 гола в 24 матчах.

Красноярцы относительно успешно сыграли в минувшем туре. Сухая ничья в выездном матче с «Олимп-Долгопрудным» больше тянет на положительный результат.

Прогнозы на ФНЛ

С хабаровчанами команда традиционно играет удачно. Из пяти последних очных поединков «Енисей» выиграл в четырех при одном поражении.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане стабильностью также не балуют, но место в четверке пока сохраняют. Правда, два последних выезда принесли лишь один пункт.

Причем до того «СКА-Хабаровск» выиграл три домашних поединка подряд. Сергею Юрану еще есть над чем работать, если, конечно, армейцы реально планируют выйти в РПЛ…

Минувший тур «СКА-Хабаровск» может считать относительно продуктивным. Все-таки выездная ничья с «Торпедо» (0:0) тоже на дороге не валяется.

Юран ждет еще большей голевой отдачи от своего лидера. Давид Караев в 24 матчах отличился 12 раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 2.35, на ничью за 3.45, а на «СКА-Хабаровск» — за 3.00.

«Енисей» традиционно успешно противостоит хабаровчанам .

Гости не выигрывают в гостях уже полтора месяца.

Красноярцы в последние годы удачно играют с армейцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» с коэффициентом 2.35.