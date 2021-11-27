«Енисей»
«Енисей» в нынешнем сезоне выглядит как типичный середняк лиги. Команде отчетливо не хватает стабильности.
Текущее 10 место является красноречивым показателем. Причем забивают красноярцы маловато — 33 гола в 24 матчах.
Красноярцы относительно успешно сыграли в минувшем туре. Сухая ничья в выездном матче с «Олимп-Долгопрудным» больше тянет на положительный результат.
С хабаровчанами команда традиционно играет удачно. Из пяти последних очных поединков «Енисей» выиграл в четырех при одном поражении.
«СКА-Хабаровск»
Хабаровчане стабильностью также не балуют, но место в четверке пока сохраняют. Правда, два последних выезда принесли лишь один пункт.
Причем до того «СКА-Хабаровск» выиграл три домашних поединка подряд. Сергею Юрану еще есть над чем работать, если, конечно, армейцы реально планируют выйти в РПЛ…
Минувший тур «СКА-Хабаровск» может считать относительно продуктивным. Все-таки выездная ничья с «Торпедо» (0:0) тоже на дороге не валяется.
Юран ждет еще большей голевой отдачи от своего лидера. Давид Караев в 24 матчах отличился 12 раз.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 2.35, на ничью за 3.45, а на «СКА-Хабаровск» — за 3.00.
«Енисей»
Гости не выигрывают в гостях уже полтора месяца.
Красноярцы в последние годы удачно играют с армейцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» с коэффициентом 2.35.