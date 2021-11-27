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    «Енисей» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, ФНЛ, 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «СКА-Хабаровск»
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    Сергей Юран
    «Енисей» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 12:00 мск. «Енисей» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Ноября 2021 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 12:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •
    Коэффициенты на матч Енисей — СКА-Хабаровск
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Енисей»

    «Енисей» в нынешнем сезоне выглядит как типичный середняк лиги. Команде отчетливо не хватает стабильности.

    Текущее 10 место является красноречивым показателем. Причем забивают красноярцы маловато — 33 гола в 24 матчах.

    Красноярцы относительно успешно сыграли в минувшем туре. Сухая ничья в выездном матче с «Олимп-Долгопрудным» больше тянет на положительный результат.

    Прогнозы на ФНЛ

    С хабаровчанами команда традиционно играет удачно. Из пяти последних очных поединков «Енисей» выиграл в четырех при одном поражении.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчане стабильностью также не балуют, но место в четверке пока сохраняют. Правда, два последних выезда принесли лишь один пункт.

    Причем до того «СКА-Хабаровск» выиграл три домашних поединка подряд. Сергею Юрану еще есть над чем работать, если, конечно, армейцы реально планируют выйти в РПЛ…

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    • Минувший тур «СКА-Хабаровск» может считать относительно продуктивным. Все-таки выездная ничья с «Торпедо» (0:0) тоже на дороге не валяется.

    Юран ждет еще большей голевой отдачи от своего лидера. Давид Караев в 24 матчах отличился 12 раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 2.35, на ничью за 3.45, а на «СКА-Хабаровск» — за 3.00.

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    «Енисей» традиционно успешно противостоит хабаровчанам.

    Гости не выигрывают в гостях уже полтора месяца.

    Красноярцы в последние годы удачно играют с армейцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Енисея» с коэффициентом 2.35.

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    «Енисей» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Команда Юрана покинет Красноярск на щите?
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