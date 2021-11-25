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    Позволит ли «Динамо» Загреб обойти себя «Генку»?

    «Динамо» Загреб — «Генк». Прогноз (к. 2.50) и ставки на Лигу Европы 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Загреб — «Генк»
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    «Генк» идет на третьем месте в группе
    «Динамо» Загреб сыграет на своем поле против «Генка» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября в Загребе, начало — в 20:45 мск. «Динамо» Загреб — «Генк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 25 Ноября 2021 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 20:45 Генк Генк
  • Лига Европы. Группа H
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    Коэффициенты на матч Динамо З — Генк
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Динамо» Загреб

    «Динамо» занимает второе место в своей группе. В активе хорватов сейчас шесть очков, при этом «Рапид» и бельгийский «Генк» они опережают на три и два баллов соответственно.

    Свою первую победу команда из Загреба одержала во втором туре, выиграв на поле «Генка» со счетом 3:0.

    Также «Динамо» проиграло «Рапиду» (1:2) на выезде и «Вест Хэму» (0:2) в домашних стенах. В четвертом туре клуб обыграл австрийцев (3:1).

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    В двух последних матчах коллектив не выиграл, проиграв в хорватской лиге землякам из «Локомотивы» (0:1) и «Осиеку» (1:1).

    «Генк»

    «Генк» занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав четыре очка в четырех сыгранных турах группового этапа.

    Команда Джона ван ден Брома стартовала с выездной победы над «Рапидом» (1:0), после чего у себя дома крупно проиграла «Динамо» Загреб (0:3) и «Вест Хэму» (0:3).

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    • В четвертом поединке данной стадии коллектив сумел отобрать очки у лидера «Вест Хэма» (2:2), что начало серию из одной победы в четырех матчах во всех турнирах.

    В турнирной таблице чемпионата Бельгии «Шахтеры» расположились на восьмой строчке с 21 баллом после 15 туров.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Динамо» Загреб — «Генк»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Динамо» Загреб обойти себя «Генку»?
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