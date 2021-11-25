«Динамо» Загреб
«Динамо» занимает второе место в своей группе. В активе хорватов сейчас шесть очков, при этом «Рапид» и бельгийский «Генк» они опережают на три и два баллов соответственно.
Свою первую победу команда из Загреба одержала во втором туре, выиграв на поле «Генка» со счетом 3:0.
Также «Динамо» проиграло «Рапиду» (1:2) на выезде и «Вест Хэму» (0:2) в домашних стенах. В четвертом туре клуб обыграл австрийцев (3:1).
В двух последних матчах коллектив не выиграл, проиграв в хорватской лиге землякам из «Локомотивы» (0:1) и «Осиеку» (1:1).
«Генк»
«Генк» занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав четыре очка в четырех сыгранных турах группового этапа.
Команда Джона ван ден Брома стартовала с выездной победы над «Рапидом» (1:0), после чего у себя дома крупно проиграла «Динамо» Загреб (0:3) и «Вест Хэму» (0:3).
В четвертом поединке данной стадии коллектив сумел отобрать очки у лидера «Вест Хэма» (2:2), что начало серию из одной победы в четырех матчах во всех турнирах.
В турнирной таблице чемпионата Бельгии «Шахтеры» расположились на восьмой строчке с 21 баллом после 15 туров.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.
Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.