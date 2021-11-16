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    Датчане выиграют в «низовом» поединке?

    Турция U21 — Дания U21. Прогноз (к. 1.78) и ставки на футбол, отбор Евро-2023 U21, 16 ноября 2021 года

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    В матче квалификационного раунда Евро-2023 U21 встретятся молодежные сборные Турции и Дании. Поединок назначен на 16 ноября 20:00 по мск. Турция U21 — Дания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа I 16 Ноября 2021 года
    Турция U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа I
    •  Турция U21 20:00 Дания U21 Дания U21
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    Турция U21

    Турки провели 4 поединка в этом отборочном цикле и набрали 4 очка после победы и ничьи. К этим двум результатам у них добавляется еще два поражения.

    На днях сборная Турции проиграла лидеру группы — команде Бельгии. Матч закончился со счетом 0:2. В первом туре квалификации хозяева проиграли той же Бельгии, только 0:3.

    Добыть 3 очка «лунные звезды» смогли в игре с командой Казахстана. 12 октября они выиграли на выезде со счетом 1:0. Одним пунктом команда разжилась в игре с Шотландией, которая завершилась ничьей 1:1.

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    По итогам четырех матчей сборная Турции занимает предпоследнее четвертое место в группе I.

    Дания U21

    Датчане сыграли только 3 матча, но уже занимают 2 место в таблице, имея 6 очков на счету. Напомним, что вторая строчка тоже позволяет выйти в основную часть турнира через продвижение.

    Сборная Дании в прошлом туре минимально проиграла команде Бельгии. До этого она не уступала и не пропускала.

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    • Обыграла «Алая гвардия» сборные Казахстана и Шотландии, причем в обоих случаях с минимальным результатом 1:0.

    Отметим, что 4 последних поединка датчан в отборочном цикле ЧЕ завершались с тоталом меньше 2.5.

    Прогноз и ставка

    Котировки на победу не сильно различаются, но все же небольшой перевес на стороне гостей — 3.35 на победу Турции и 2.17 на победу Дании. Ничья выставлена букмекерами с котировкой 3.25.

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    Обе команды крайне мало забивают. На данном этапе турнира у них по 2 забитых мяча. Возможно, что нам стоит обратить внимание на вариант «тотал меньше 2.5», который выставлен с коэффициентом 1.78.

    Данию можно считать одним из фаворитов группы. На прошлом Евро она прошла отбор, преодолела групповой этап и вышла в четвертьфинал. Турки же за 4 матча выиграли только один раз, ну и на прошлое Евро не попали.

    Гости не проигрывают в отборочном цикле турнира уже 13 поединков, 10 из которых завершались победой. Считаем, что у них есть хорошие шансы на успех.

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    Турция U21 — Дания U21: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Датчане выиграют в «низовом» поединке?
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