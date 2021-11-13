«Волгарь» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 14:00 мск. «Волгарь» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

«Волгарь» в нынешнем сезоне все никак не могут вылезти из зоны вылета. Правда, сейчас ситуация может наладиться, учитывая две последние победы над «Акроном» и «Нефтехимиком».

Более того, Андраника Бабаяна только утвердили в качестве главного тренера команды. Так что астраханцы наверняка понесутся.

В минувшем туре «Волгарь» переиграл «Нефтехимик» (0:1). Между тем, отставание от спасительного 16 места еще немалое — 5 очков.

Прогнозы на ФНЛ

Астраханцы крайне слабо атакуют (12 мячей). Причем по этому показателю команда является худшей в ФНЛ.

«Ротор»

То, что происходит в нынешнем сезоне с «Ротором», уже вряд ли тянет на случайность. Над Дмитрием Хохловым нависли уже не просто тучи, а тучи черного цвета.

Волгоградцы падают все ниже, и уже пятнадцатые. Отрыв от зоны вылета сократился до четырех очков. Впору руководству задуматься!

Минувший тур волгоградцы провалили. Поражение в Хабаровске получилось полностью логичным (3:1).

«Ротор» не побеждает уже более полутора месяцев. А одними ничьими, как известно, сыт и цел не будешь.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ротор» за 1.96, на ничью за 3.30, а на «Волгарь» — за 3.90.

Последние победы астраханцев явно пойдут на пользу команде в плане психологии.

«Ротор» все никак не может прервать свою длительную серию неудач .

«Волгарь» традиционно успешно играет с «Ротором», из пяти последних матчей победив трижды. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.