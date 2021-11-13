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    Астраханский голевой обмен заказывали?

    «Волгарь» — «Ротор». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, ФНЛ, 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Ротор»
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    Дмитрий Хохлов
    «Волгарь» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 14:00 мск. «Волгарь» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Ноября 2021 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 14:00 Ротор Ротор
  • Волгоград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.93
  • Ставка!
    •

    «Волгарь»

    «Волгарь» в нынешнем сезоне все никак не могут вылезти из зоны вылета. Правда, сейчас ситуация может наладиться, учитывая две последние победы над «Акроном» и «Нефтехимиком».

    Более того, Андраника Бабаяна только утвердили в качестве главного тренера команды. Так что астраханцы наверняка понесутся.

    В минувшем туре «Волгарь» переиграл «Нефтехимик» (0:1). Между тем, отставание от спасительного 16 места еще немалое — 5 очков.

    Прогнозы на ФНЛ

    Астраханцы крайне слабо атакуют (12 мячей). Причем по этому показателю команда является худшей в ФНЛ.

    «Ротор»

    То, что происходит в нынешнем сезоне с «Ротором», уже вряд ли тянет на случайность. Над Дмитрием Хохловым нависли уже не просто тучи, а тучи черного цвета.

    Волгоградцы падают все ниже, и уже пятнадцатые. Отрыв от зоны вылета сократился до четырех очков. Впору руководству задуматься!

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    • Минувший тур волгоградцы провалили. Поражение в Хабаровске получилось полностью логичным (3:1).

    «Ротор» не побеждает уже более полутора месяцев. А одними ничьими, как известно, сыт и цел не будешь.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ротор» за 1.96, на ничью за 3.30, а на «Волгарь» — за 3.90.

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    Последние победы астраханцев явно пойдут на пользу команде в плане психологии.

    «Ротор» все никак не может прервать свою длительную серию неудач.

    «Волгарь» традиционно успешно играет с «Ротором», из пяти последних матчей победив трижды. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.

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    «Волгарь» — «Ротор»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. Астраханский голевой обмен заказывали?
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