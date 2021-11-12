ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардДжеррард способен преуспеть в «Астон Вилле» Лионель Месси, Неймар и Киллиан МбаппеАтакующий трезубец: десятка лучших забивных трио этого сезона Криштиану РоналдуТрансферы Роналду и Месси. Кто преуспел больше?
    Все новости спорта

    Команда Гемилла быстро разберется с молодыми казахами?

    Шотландия U21 — Казахстан U21. Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 12 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на Сборная Шотландии Прогнозы на Сборная Казахстана
    Прогноз и ставки на Шотландия U21 — Казахстан U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Скотт Гемилл
    Шотландия U21 сыграет на своем поле с Казахстаном U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 22:05 мск. Шотландия U21 — Казахстан U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа I 12 Ноября 2021 года
    Шотландия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа I
    •  Шотландия U21 22:05 Казахстан U21 Казахстан U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа I
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 10.00
  • Ставка!
    •

    Сборная Шотландии U21

    Команда Скотта Гемилла стартовала в отборочном цикле неудачно. Все-таки один пункт в двух матчах — явный провал.

    У сборной Шотландии U21 не слишком ладится в атаке. Впрочем, на проблемную оборону казахов усилий и класса «скоттам» хватить должно.

    В своем последнем матче команда Гемилла проиграла. Дома горцы не устояли перед датчанами, уступив минимально.

    Все прогнозы на футбол

    А вот выездную ничью с турецкими сверстниками можно записать команде в актив. Впрочем, борьба в этой группе только начинается.

    Сборная Казахстана U21

    Юным казахам пока ничего не удается. В четырех стартовых турах сборная Казахстана U21 не набрала ни одного очка.

    Забила сборная Казахстана U21 только один мяч, причем в ворота бельгийцев! Зато казахи семь раз доставали мяч из сетки собственных ворот.

  • Трансферы Роналду и Месси. Кто преуспел больше?
  • Анализ первых месяцев двух звездных нападающих в «МЮ» и ПСЖ
  • Вчера

    • Последний поединок команда провела не столь уверенно. В домашнем матче с турками молодые казахи уступили с минимальным счетом.

    К слову, против шотландской молодежки Казахстан еще не играл. Однако вряд ли первое свидание получится для команды успешным: соперник смотрится сильнее.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Шотландию U21 за 1.30, на ничью за 5.30, а на Казахстан U21 — за 8.80.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева смотрятся сильнее по всем показателям.

    Казахстан еще не набрал ни одного очка, и наверняка продолжит неприятную пораженческую серию.

    Хозяева постараются реабилитироваться за неудачный старт в отборе. Наши прогноз и ставка — Фора Шотландии -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Австралия — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 12:15
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эванс — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Южная Корея — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Северная Македония U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вьетнам — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Россия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Россия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Грузия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хорватия U21 — Эстония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Азербайджан — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Армения — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Украина — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Марино U21 — Израиль U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шотландия U21 — Казахстан U21: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Команда Гемилла быстро разберется с молодыми казахами?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры