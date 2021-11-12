Шотландия U21

Сборная Шотландии U21
Команда Скотта Гемилла стартовала в отборочном цикле неудачно. Все-таки один пункт в двух матчах — явный провал.
У сборной Шотландии U21 не слишком ладится в атаке. Впрочем, на проблемную оборону казахов усилий и класса «скоттам» хватить должно.
В своем последнем матче команда Гемилла проиграла. Дома горцы не устояли перед датчанами, уступив минимально.
А вот выездную ничью с турецкими сверстниками можно записать команде в актив. Впрочем, борьба в этой группе только начинается.
Сборная Казахстана U21
Юным казахам пока ничего не удается. В четырех стартовых турах сборная Казахстана U21 не набрала ни одного очка.
Забила сборная Казахстана U21 только один мяч, причем в ворота бельгийцев! Зато казахи семь раз доставали мяч из сетки собственных ворот.
Последний поединок команда провела не столь уверенно. В домашнем матче с турками молодые казахи уступили с минимальным счетом.
К слову, против шотландской молодежки Казахстан еще не играл. Однако вряд ли первое свидание получится для команды успешным: соперник смотрится сильнее.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Шотландию U21 за 1.30, на ничью за 5.30, а на Казахстан U21 — за 8.80.
Хозяева смотрятся сильнее по всем показателям.
Хозяева постараются реабилитироваться за неудачный старт в отборе. Наши прогноз и ставка — Фора Шотландии -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.08.