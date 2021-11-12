Шотландия U21 сыграет на своем поле с Казахстаном U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 22:05 мск. Шотландия U21 — Казахстан U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Шотландии U21

Команда Скотта Гемилла стартовала в отборочном цикле неудачно. Все-таки один пункт в двух матчах — явный провал.

У сборной Шотландии U21 не слишком ладится в атаке. Впрочем, на проблемную оборону казахов усилий и класса «скоттам» хватить должно.

В своем последнем матче команда Гемилла проиграла. Дома горцы не устояли перед датчанами, уступив минимально.

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А вот выездную ничью с турецкими сверстниками можно записать команде в актив. Впрочем, борьба в этой группе только начинается.

Сборная Казахстана U21

Юным казахам пока ничего не удается. В четырех стартовых турах сборная Казахстана U21 не набрала ни одного очка.

Забила сборная Казахстана U21 только один мяч, причем в ворота бельгийцев! Зато казахи семь раз доставали мяч из сетки собственных ворот.

Последний поединок команда провела не столь уверенно. В домашнем матче с турками молодые казахи уступили с минимальным счетом.

К слову, против шотландской молодежки Казахстан еще не играл. Однако вряд ли первое свидание получится для команды успешным: соперник смотрится сильнее.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Шотландию U21 за 1.30, на ничью за 5.30, а на Казахстан U21 — за 8.80.

Хозяева смотрятся сильнее по всем показателям.

Казахстан еще не набрал ни одного очка , и наверняка продолжит неприятную пораженческую серию.

Хозяева постараются реабилитироваться за неудачный старт в отборе. Наши прогноз и ставка — Фора Шотландии -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.08.