В ночь на 12 ноября в 13-м туре отбора к ЧМ-2022 южноамериканской зоны сборная Эквадора на своем поле примет команду Венесуэлы. Стартовый свисток будет дан в 00:00 по мск. Эквадор — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эквадор

За шесть туров до завершения отборочной компании сборная Эквадора с 17 набранными очками удерживает третью позицию, дающую прямой билет в Катар, но преследователи отстают совсем незначительно.

«Трехцветные» за всю турнирную дистанцию добыли пять викторий, столько же раз они уходили с поля поверженными и дважды играли вничью, забить удалось 20 мячей, пропустили 13 голов.

За последние пять матчей квалификации эквадорцы смогли добыть всего лишь одну победу, одолев дома 3:0 Боливию. Еще в этот период они по два раза расписывали мировые и уступали. Одно из этих фиаско в данный период было от предстоящего противника в гостях — 1:2.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Стоит отметить, что большую часть очков Эквадор набрал именно на своем поле (13 из 17). Он выиграл четыре матча при одной ничьей и одной неудачи.

Венесуэла

С семью набранными очками сборная Венесуэлы находится на самым дне турнирной таблицы, и имеет только теоретические шансы пробиться в финальную часть ЧМ-2022.

«Виноделы» за 12 проведенных матчей квалификации добыли всего лишь две виктории, раз сыграли вничью и потерпели девять поражений, забили только восемь мячей, пропустили — 22.

В отрезке последних шести игр отборочной компании венесуэльцы смогли добыть один выигрыш, переиграв как раз дома своего предстоящего противника 2:1, а также потерпели пять неудач.

Вне родных стен в данном турнире сборная Венесуэлы не набрала ни одного очка, проиграв все шесть игр с общим счетом 2:13.

За последние шесть очных встреч этих сборных дважды победили эквадорцы, одна виктория числится за венесуэльцами и три раза они играли вничью.

Прогноз и ставка на Эквадор — Венесуэла

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Эквадора предлагают — 1.44.

На викторию Венесуэлы дают — 8.00, ничья оценена — в 4.40.

В родных стенах эквадорцы простоя обязаны обыгрывать соперника, который на выезде в этой компании только проигрывал. В общем, ожидаем в этой игре уверенно виктории хозяев и ставим на них с форой -1,5.