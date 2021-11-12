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    Эквадорцы удержатся на третьей позиции

    Эквадор — Венесуэла. Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, отбор ЧМ-2022, 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Эквадор — Венесуэла
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    Кристиан Нобоа
    В ночь на 12 ноября в 13-м туре отбора к ЧМ-2022 южноамериканской зоны сборная Эквадора на своем поле примет команду Венесуэлы. Стартовый свисток будет дан в 00:00 по мск. Эквадор — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 12 Ноября 2021 года
    Эквадор
  • Кито
    •  Эквадор 00:00 Венесуэла Венесуэла
  • Каракас
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.65
  • 2
  • 9.00
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    Эквадор

    За шесть туров до завершения отборочной компании сборная Эквадора с 17 набранными очками удерживает третью позицию, дающую прямой билет в Катар, но преследователи отстают совсем незначительно.

    «Трехцветные» за всю турнирную дистанцию добыли пять викторий, столько же раз они уходили с поля поверженными и дважды играли вничью, забить удалось 20 мячей, пропустили 13 голов.

    За последние пять матчей квалификации эквадорцы смогли добыть всего лишь одну победу, одолев дома 3:0 Боливию. Еще в этот период они по два раза расписывали мировые и уступали. Одно из этих фиаско в данный период было от предстоящего противника в гостях — 1:2.

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    Стоит отметить, что большую часть очков Эквадор набрал именно на своем поле (13 из 17). Он выиграл четыре матча при одной ничьей и одной неудачи.

    Венесуэла

    С семью набранными очками сборная Венесуэлы находится на самым дне турнирной таблицы, и имеет только теоретические шансы пробиться в финальную часть ЧМ-2022.

    «Виноделы» за 12 проведенных матчей квалификации добыли всего лишь две виктории, раз сыграли вничью и потерпели девять поражений, забили только восемь мячей, пропустили — 22.

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  • 08/11/2021

    • В отрезке последних шести игр отборочной компании венесуэльцы смогли добыть один выигрыш, переиграв как раз дома своего предстоящего противника 2:1, а также потерпели пять неудач.

    Вне родных стен в данном турнире сборная Венесуэлы не набрала ни одного очка, проиграв все шесть игр с общим счетом 2:13.

    За последние шесть очных встреч этих сборных дважды победили эквадорцы, одна виктория числится за венесуэльцами и три раза они играли вничью.

    Прогноз и ставка на Эквадор — Венесуэла

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Эквадора предлагают — 1.44.

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    На викторию Венесуэлы дают — 8.00, ничья оценена — в 4.40.

    В родных стенах эквадорцы простоя обязаны обыгрывать соперника, который на выезде в этой компании только проигрывал. В общем, ожидаем в этой игре уверенно виктории хозяев и ставим на них с форой -1,5.

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    Эквадор — Венесуэла: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Эквадорцы удержатся на третьей позиции
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