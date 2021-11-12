Бразилия
Бразилия продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу южноамериканской отборочной группы. В активе «селесао» 31 очко после 11-ти сыгранных матчей.
В прошлом месяце бразильцы потеряли первые очки в квалификации, не сумев выиграть в гостях у Колумбии. Матч завершился вничью 0:0.
В остальных десяти встречах отбора команда Тите набрала максимальное количество очков.
Бразилия выиграла в пяти предыдущих матчах на своем поле и при этом пропустила лишь один мяч.
Колумбия
Сборная Колумбии тем временем набрала в 12-ти матчах 16 очков и занимает четвертое место.
Колумбийцы потерпели лишь два поражения в этой квалификации, но при этом уже семь раз сыграли вничью.
В шести гостевых матчах текущего отбора колумбийцы одержали только одну победу.
Прогноз и ставка
На Бразилию в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу Колумбии — за 7.80.
Бразильцы свою задачу в этом отборе уже решили, но это не значит, что они собираются дарить очки Колумбии в предстоящей игре. Не для этого бразильские звезды преодолели огромное расстояние, прежде чем оказались в Южной Америке.
Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 3,5 за 2.01.