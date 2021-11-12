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    Сможет ли Бразилия обыграть Колумбию?

    Бразилия — Колумбия. Прогноз (к. 2.01) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 12 ноября 2021 года

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    Бразилия еще ни разу не проигрывала в отборе на ЧМ-2022
    Сборная Бразилии сыграет на своем поле против Колумбии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 12 ноября в Сан-Паулу, начало — в 03:30 мск. Бразилия — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 12 Ноября 2021 года
    Бразилия
  • Бразилиа
    •  Бразилия 03:30 Колумбия Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    Бразилия

    Бразилия продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу южноамериканской отборочной группы. В активе «селесао» 31 очко после 11-ти сыгранных матчей.

    В прошлом месяце бразильцы потеряли первые очки в квалификации, не сумев выиграть в гостях у Колумбии. Матч завершился вничью 0:0.

    В остальных десяти встречах отбора команда Тите набрала максимальное количество очков.

    Бразилия выиграла в пяти предыдущих матчах на своем поле и при этом пропустила лишь один мяч.

    Колумбия

    Сборная Колумбии тем временем набрала в 12-ти матчах 16 очков и занимает четвертое место.

    Колумбийцы потерпели лишь два поражения в этой квалификации, но при этом уже семь раз сыграли вничью.

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    В октябре все три матча Колумбии завершились вничью. И во всех случаях — со счетом 0:0.

    В шести гостевых матчах текущего отбора колумбийцы одержали только одну победу.

    Прогноз и ставка

    На Бразилию в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу Колумбии — за 7.80.

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    Бразильцы свою задачу в этом отборе уже решили, но это не значит, что они собираются дарить очки Колумбии в предстоящей игре. Не для этого бразильские звезды преодолели огромное расстояние, прежде чем оказались в Южной Америке.

    Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 3,5 за 2.01.

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    Бразилия — Колумбия: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Бразилия обыграть Колумбию?
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