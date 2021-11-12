Сборная Бразилии сыграет на своем поле против Колумбии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 12 ноября в Сан-Паулу, начало — в 03:30 мск. Бразилия — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бразилия

Бразилия продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу южноамериканской отборочной группы. В активе «селесао» 31 очко после 11-ти сыгранных матчей.

В прошлом месяце бразильцы потеряли первые очки в квалификации, не сумев выиграть в гостях у Колумбии. Матч завершился вничью 0:0.

В остальных десяти встречах отбора команда Тите набрала максимальное количество очков.

Бразилия выиграла в пяти предыдущих матчах на своем поле и при этом пропустила лишь один мяч.

Колумбия

Сборная Колумбии тем временем набрала в 12-ти матчах 16 очков и занимает четвертое место.

Колумбийцы потерпели лишь два поражения в этой квалификации, но при этом уже семь раз сыграли вничью.

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В октябре все три матча Колумбии завершились вничью. И во всех случаях — со счетом 0:0 .

В шести гостевых матчах текущего отбора колумбийцы одержали только одну победу.

Прогноз и ставка

На Бразилию в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу Колумбии — за 7.80.

Бразильцы свою задачу в этом отборе уже решили, но это не значит, что они собираются дарить очки Колумбии в предстоящей игре. Не для этого бразильские звезды преодолели огромное расстояние, прежде чем оказались в Южной Америке.

Ставка — победа Бразилии + тотал матча меньше 3,5 за 2.01.