«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 15:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» после десяти туров занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. На данный момент в активе «красных дьяволов» 17 очков.

У «МЮ» был очень сложный октябрь. Апогеем стало домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:5. Сложно сказать, как после этого владельцы клуба нашли в себе силы не увольнять Оле-Гуннара Сульшера. У «МЮ», помимо этой игры, хватало откровенно слабых матчей. Но норвежца все-таки оставили.

Но команда при этом неплохо отреагировала на унизительное фиаско. На прошлой неделе «МЮ» разгромил «Тоттенхэм».

Интересно, что руководство «Тоттенхэма» тут же попрощалось с Нуну Эшпириту Санту, вместо которого команду через несколько дней возглавил Антонио Конте. Итальянец считался одним из основных претендентов на пост главного тренера «МЮ» в случае увольнения Сульшера.

Среди недели «МЮ» сыграл вничью с «Аталантой» в Лиге чемпионов. Спасительный гол на последних минутах забил Криштиану Роналду, оформивший дубль в этом матче.

«МЮ» одержал только две победы в шести предыдущих матчах на «Олд Траффорд».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» находится на третьем месте, опережая «МЮ» на три очка. Отставание от первой строчки составляет пять очков.

В предыдущем туре «Ман Сити» неожиданно проиграл на своем поле «Кристал Пэлас» (0:2). «Горожане» пропустили первый мяч вскоре после стартового свистка, а незадолго до перерыва красную карточку получил Эймерик Ляпорт.

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За несколько дней до этого «Ман Сити» вылетел из Кубка английской лиги, уступив «Вест Хэму».

Удивительный факт: «Ман Сити» в этом сезоне провел уже шесть матчей, в которых не забил ни одного мяча. Для команды Гвардиолы это аномально много.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 4.85, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Манчестер Сити» за 1.77.

В дерби Манчестера уже не один год всегда есть явный фаворит. Безусловно, это «Ман Сити». Однако на деле каждый раз оказывается, что «МЮ» не такой уж и андердог в этом противостоянии.

Достаточно сказать, что лишь один из пяти предыдущих матчей между этими командами завершился в пользу «Ман Сити». Еще в трех случаях выиграл «МЮ». И что поразительно, в четырех матчах «Сити» вообще ни разу не забивал.

В общем, ставку на победу «Ман Сити» сложно назвать оптимальным вариантом. Сульшер умеет играть против Гвардиолы . Так получается, что норвежец почти всегда удивляет Пепа.

Ставка — победа «МЮ» или ничья за 2.25. Сульшер и Роналду что-нибудь придумают.