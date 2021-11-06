«Манчестер Юнайтед»
«МЮ» после десяти туров занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. На данный момент в активе «красных дьяволов» 17 очков.
У «МЮ» был очень сложный октябрь. Апогеем стало домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:5. Сложно сказать, как после этого владельцы клуба нашли в себе силы не увольнять Оле-Гуннара Сульшера. У «МЮ», помимо этой игры, хватало откровенно слабых матчей. Но норвежца все-таки оставили.
Но команда при этом неплохо отреагировала на унизительное фиаско. На прошлой неделе «МЮ» разгромил «Тоттенхэм».
Интересно, что руководство «Тоттенхэма» тут же попрощалось с Нуну Эшпириту Санту, вместо которого команду через несколько дней возглавил Антонио Конте. Итальянец считался одним из основных претендентов на пост главного тренера «МЮ» в случае увольнения Сульшера.
Среди недели «МЮ» сыграл вничью с «Аталантой» в Лиге чемпионов. Спасительный гол на последних минутах забил Криштиану Роналду, оформивший дубль в этом матче.
«МЮ» одержал только две победы в шести предыдущих матчах на «Олд Траффорд».
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» находится на третьем месте, опережая «МЮ» на три очка. Отставание от первой строчки составляет пять очков.
В предыдущем туре «Ман Сити» неожиданно проиграл на своем поле «Кристал Пэлас» (0:2). «Горожане» пропустили первый мяч вскоре после стартового свистка, а незадолго до перерыва красную карточку получил Эймерик Ляпорт.
За несколько дней до этого «Ман Сити» вылетел из Кубка английской лиги, уступив «Вест Хэму».
Прогноз и ставка
На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 4.85, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Манчестер Сити» за 1.77.
В дерби Манчестера уже не один год всегда есть явный фаворит. Безусловно, это «Ман Сити». Однако на деле каждый раз оказывается, что «МЮ» не такой уж и андердог в этом противостоянии.
Достаточно сказать, что лишь один из пяти предыдущих матчей между этими командами завершился в пользу «Ман Сити». Еще в трех случаях выиграл «МЮ». И что поразительно, в четырех матчах «Сити» вообще ни разу не забивал.
В общем, ставку на победу «Ман Сити» сложно назвать оптимальным вариантом.
Ставка — победа «МЮ» или ничья за 2.25. Сульшер и Роналду что-нибудь придумают.