«Пари Сен-Жермен» сыграет на выезде против «Бордо» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бордо» — «Пари Сен-Жермен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Бордо» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 12-ти туров. На данный момент в активе «жирондинцев» лишь 12 очков.

Несмотря на то, что летом команду возглавил Владимир Петкович, серьезного прогресса в игре команды пока нет.

«Бордо» на данный момент одержал лишь две победы. Одну из них в прошлом туре, выиграв на своем поле у «Реймса» со счетом 3:2. При этом команда Петковича сделала камбэк, отыгравшись со счета 0:2.

Эта же победа пока что остается для «Бордо» единственной домашней в текущем чемпионате.

«Бордо» пропускал хотя бы один мяч в каждом из 12-ти предыдущих матчей.

«Пари Сен-Жермен»

«ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

У парижан был мощный старт, восемь побед кряду, после чего команда слегка сбавила обороты. Хотя и без этого понятно, что чемпионская интрига во Франции в этом сезоне отсутствует.

На прошлой неделе «ПСЖ» одержал волевую победу над «Лиллем» (2:1). Команда Маурисио Почеттино не лучшим образом провела большую часть матча, но усилий в заключительные 15 минут оказалось достаточно, чтобы набрать очередные три очка.

Все прогнозы на Лигу 1

Несколько дней назад «ПСЖ» сыграл на выезде вничью с «Лейпцигом» (2:2) в Лиге чемпионов. Парижский клуб упустил победу за несколько минут до финального свистка, пропустив второй гол с пенальти.

В ближайшем матче из-за повреждения снова не сыграет Лионель Месси.

Прогноз и ставка

На «Бордо» в этом матче можно поставить за 9.60, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу «ПСЖ» — за 1.37.

В прошлом сезоне «ПСЖ» с трудом выиграл у «Бордо» в гостях — всего лишь 1:0. А встреча в Париже и вовсе завершилась вничью 2:2.

Скорее всего, ближайший матч тоже не будет простым для гостей из столицы Франции. «ПСЖ» в последнее редко играет на максимальных оборотах в подобных матчах, а тем более сразу после Лиги чемпионов.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.03.

Также можно рассмотреть ставку просто на гол «Бордо» за 1.72.