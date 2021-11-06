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    Сможет ли «ПСЖ» выиграть на поле «Бордо»?

    «Бордо» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз (к. 2.03) и ставки на чемпионат Франции 6 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Пари Сен-Жермен»
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    «ПСЖ» проиграл лишь один матч в текущем чемпионате Франции
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на выезде против «Бордо» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бордо» — «Пари Сен-Жермен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Ноября 2021 года
    Бордо
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    •  Бордо 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
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  • 9.50
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.32
  • Ставка!
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    «Бордо»

    «Бордо» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 12-ти туров. На данный момент в активе «жирондинцев» лишь 12 очков.

    Несмотря на то, что летом команду возглавил Владимир Петкович, серьезного прогресса в игре команды пока нет.

    «Бордо» на данный момент одержал лишь две победы. Одну из них в прошлом туре, выиграв на своем поле у «Реймса» со счетом 3:2. При этом команда Петковича сделала камбэк, отыгравшись со счета 0:2.

    Эта же победа пока что остается для «Бордо» единственной домашней в текущем чемпионате.

    «Бордо» пропускал хотя бы один мяч в каждом из 12-ти предыдущих матчей.

    «Пари Сен-Жермен»

    «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    У парижан был мощный старт, восемь побед кряду, после чего команда слегка сбавила обороты. Хотя и без этого понятно, что чемпионская интрига во Франции в этом сезоне отсутствует.

    На прошлой неделе «ПСЖ» одержал волевую победу над «Лиллем» (2:1). Команда Маурисио Почеттино не лучшим образом провела большую часть матча, но усилий в заключительные 15 минут оказалось достаточно, чтобы набрать очередные три очка.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Несколько дней назад «ПСЖ» сыграл на выезде вничью с «Лейпцигом» (2:2) в Лиге чемпионов. Парижский клуб упустил победу за несколько минут до финального свистка, пропустив второй гол с пенальти.

    В ближайшем матче из-за повреждения снова не сыграет Лионель Месси.

    Прогноз и ставка

    На «Бордо» в этом матче можно поставить за 9.60, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу «ПСЖ» — за 1.37.

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    В прошлом сезоне «ПСЖ» с трудом выиграл у «Бордо» в гостях — всего лишь 1:0. А встреча в Париже и вовсе завершилась вничью 2:2.

    Скорее всего, ближайший матч тоже не будет простым для гостей из столицы Франции. «ПСЖ» в последнее редко играет на максимальных оборотах в подобных матчах, а тем более сразу после Лиги чемпионов.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.03.

    Также можно рассмотреть ставку просто на гол «Бордо» за 1.72.

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    «Бордо» — «Пари Сен-Жермен»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «ПСЖ» выиграть на поле «Бордо»?
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