«Кайрат» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 25-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 24 октября, начало — в 12:00 мск. «Кайрат» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

«Кайрат» свои шансы на титул давно уже бездарно растерял. Зато теперь может здорово насолить своему непримиримому сопернику.

За два тура до финиша чемпионата любая потеря очков может стать роковой. Такая вот мотивация у теперь уже экс-чемпиона Казахстана!

В минувшем туре «Кайрат» добыл три очка. Выездной поединок с «Актобе» завершился со счетом 1:2.

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«Астана» для «Кайрата» — вполне удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда уступила лишь однажды при трех победах.

«Астана»

Эта команда борется за чемпионский титул с «Тоболом», опережая оппонента на один балл. При этом у «Астаны» лучшая атака в лиге — 52 мяча.

В минувшем туре «Астана» легко и непринужденно добыла очередную победу. Дома был обыгран «Кайсар» (2:0), и теперь до титула остаются два важнейших шага.

Марин Томасов забивает с частотой выстрелов автомата Калашникова. В 22 матчах хорватский форвард отличился 17 мячами.

Впрочем, неудачная статистика противостояний с алмаатинцами в последние годы ничего положительного не сулит. «Астане» нельзя терять очки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 2.60, на ничью за 3.00, а на «Кайрат» — за 2.80.

Хозяева в последние годы удачно играют против «Астаны».

«Астана» за два тура до конца чемпионата не имеет права терять очки .

Гости борются за чемпионский титул, и не упустят своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» с коэффициентом 2.60.