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    «Ливерпуль» прервет ничейную серию в АПЛ?

    «Уотфорд» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.97) и ставки на футбол, АПЛ, 16 октября 2021 года

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    Мохаммед Салах
    16 октября на «Викаридж Роуд» «Уотфорд» будет принимать «Ливерпуль» в матче 8 тура АПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Уотфорд» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Октября 2021 года
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    «Уотфорд»

    «Шершни» получили нового главного тренера. Пост занял итальянец Клаудио Раньери, который ранее с «Лестером» выиграл чемпионский титул.

    К приходу Раньери «Уотфорд» занимал 15 место с 7 очками на счету. Команда одержала всего 2 победы в семи турах.

    В последнем туре хозяева проиграли 0:1 «Лидсу». До этого команда смогла набрать 3 очка в игре с «Норвичем» (3:1) и один пункт в матче с «Ньюкаслом» (1:1).

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    Огенекаро Этебо, Франсиско Сьерральта и Кристиан Кабаселе — на них Раньери не сможет рассчитывать. Под вопросом Джошуа Кинг.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» уходил на паузу вторым. У него 15 очков. Пока что команда Юргена Клоппа единственная, у которой стоит «0» в графе поражений.

    В последних турах «мерсисайдцы» теряли очки, играя вничью с «Брентфордом» (3:3) и «Ман Сити» (2:2). В перерывах между этими результатами у «красных» была разгромная победа над «Порту» (5:1) в Лиге чемпионов.

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  • 09/10/2021

    • «Ливерпуль» — самая результативная команда лиги на данный момент. У нее 17 голов на счету, причем на выезде гости забили на один мяч больше.

    Не смогут сыграть Харви Эллиот и Тьяго Алькантара. Зато должны вернуться Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота.

    Прогноз и ставка

    Котировка на победу «Уотфорда» составляет 8.40. На победу «Ливерпуля» букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.36. Ничья оценивается коэффициентом 5.50.

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    Вряд ли Раньери успел кардинально что-то изменить в игре команды. «Ливерпуль» — это топ АПЛ, который поедет в Уотфорд лишь за победой. Он нагрешил в матче с «Брентфордом» и за последние туры много пропустил, но его результативность может перекрыть недостатки.

    «Мерсисайдцы» создают очень много голевых моментов и по последним результатам это видно. Мы ставим на победу «Ливерпуля» с форой -1.5 за 1.97.

    Также предлагаем обратить внимание на тотал больше 3. Такой показатель был в 4 из 6 матчей гостей.

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    «Уотфорд» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» прервет ничейную серию в АПЛ?
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