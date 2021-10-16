«Саутгемптон»
«Святые» в АПЛ не блещут, что и показало начало чемпионата. Все-таки 17 место с четырьмя очками в активе — на один балл выше зоны вылета — явно не лучший старт.
В последний на сегодня раз «Саутгемптон» добыл очки, а точнее — один балл, в матче с «Манчестер Сити», сыграв с командой Гвардиолы вничью (0:0).
С тех пор южане потерпели поражения от «Вулверхэмптона» (0:1) и «Челси» (1:3). Между этими поединками им удалось пройти по пенальти «Шеффилд Юнайтед» (2:2) в Кубке Лиги.
Главная проблема «святых» — слабенькая атака. В семи матчах чемпионата «Саутгемптон» отличился лишь пятью голами.
«Лидс»
Минувшее английское первенство «Лидс» завершил на девятой позиции в турнирной таблице, отстав на три очка от седьмого «Тоттенхэма», который завоевал билет в Лигу конференций.
В этом же розыгрыше АПЛ «павлины» по истечении семи игровых дней идут на 16-й позиции, выиграв один поединок, трижды сыграв вничью и столько же раз уступив.
Единственную победу коллектив одержал на своем поле против «Уотфорда» (1:0), но и ту — с минимальным результатом.
Перед этим «белые» были повержены в родных стенах «Вест Хэмом» со счетом 1:2, а туром ранее они расписали выездную мировую с «Ньюкаслом», сыграв 1:1.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.