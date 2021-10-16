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    Кто будет дальше от зоны вылета АПЛ?

    «Саутгемптон» — «Лидс». Прогноз (к. 2.30) и ставки на чемпионат Англии 16 октября 2021 года

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    «Саутгемптон» идет на 17 месте
    «Саутгемптон» сыграет на своем поле против «Лидса» в восьмом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 17:00 мск. «Саутгемптон» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Октября 2021 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 17:00 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч
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    «Саутгемптон»

    «Святые» в АПЛ не блещут, что и показало начало чемпионата. Все-таки 17 место с четырьмя очками в активе — на один балл выше зоны вылета — явно не лучший старт.

    В последний на сегодня раз «Саутгемптон» добыл очки, а точнее — один балл, в матче с «Манчестер Сити», сыграв с командой Гвардиолы вничью (0:0).

    С тех пор южане потерпели поражения от «Вулверхэмптона» (0:1) и «Челси» (1:3). Между этими поединками им удалось пройти по пенальти «Шеффилд Юнайтед» (2:2) в Кубке Лиги.

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    Главная проблема «святых» — слабенькая атака. В семи матчах чемпионата «Саутгемптон» отличился лишь пятью голами.

    «Лидс»

    Минувшее английское первенство «Лидс» завершил на девятой позиции в турнирной таблице, отстав на три очка от седьмого «Тоттенхэма», который завоевал билет в Лигу конференций.

    В этом же розыгрыше АПЛ «павлины» по истечении семи игровых дней идут на 16-й позиции, выиграв один поединок, трижды сыграв вничью и столько же раз уступив.

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    • Единственную победу коллектив одержал на своем поле против «Уотфорда» (1:0), но и ту — с минимальным результатом.

    Перед этим «белые» были повержены в родных стенах «Вест Хэмом» со счетом 1:2, а туром ранее они расписали выездную мировую с «Ньюкаслом», сыграв 1:1.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

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    «Саутгемптон» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. Кто будет дальше от зоны вылета АПЛ?
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