В субботу, 16 октября, в 8-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Милан» на своем поле сыграет против «Вероны». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Милан» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 19 баллами.

На счету «россонери» шесть побед и одна ничья в семи сыгранных турах национального первенства.

В прошлом месяце подопечные Стефано Пиоли выиграли у «Лацио» (2:0), «Венеции» (2:0) и «Специи» (2:1), разошлись миром с «Ювентусом» (1:1), а также одолели «Аталанту» (3:2).

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А вот в Лиге чемпионов «Милан» проиграл и «Ливерпулю» (2:3), и «Атлетико» (1:2), хотя с «матрасниками» они играли в меньшинстве с 29-й минуты.

«Верона»

«Верона» начала сезон ужасно, из-за чего в сентябре руководство клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо, вместо которого пост главного тренера занял Игор Тудор.

Перед этим же были поражения от «Сассуоло», «Интера» и «Болоньи».

И «Верона» сразу же выиграла с новым рулевым. Команда выиграла на своем поле у «Ромы» (3:2) и начала беспроигрышную серию, которая сегодня составляет четыре матча.

Затем были ничьи с «Салернитаной» (2:2) и «Дженоа» (3:3) в гостях, а также разгром в прошлом туре «Специи» (4:0) в домашних стенах.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.