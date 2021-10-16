ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тампа» обыграла «Детройт» в сумасшедшем матче НХЛ. «Тампа» обыграла «Детройт», Кучеров набрал четыре очка, «Питтсбург» уступил «Флориде» Флориан ВирцФлориан Вирц: будущее «Байера» и сборной Германии
  • 09:02
    • Жирков заявил о готовности продолжить карьеру
  • 08:09
    • Бразилия разгромила Уругвай, Аргентина выиграла у Перу
    Все новости спорта

    Справится ли «Милан» с крепкой «Вероной»?

    «Милан» — «Верона». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Италии, 16 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Милан Прогнозы на Верону Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Милан» — «Верона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милан» идет на втором месте
    В субботу, 16 октября, в 8-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Милан» на своем поле сыграет против «Вероны». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Милан» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 16 Октября 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 21:45 Верона Верона
  • Верона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
    •

    «Милан»

    «Милан» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 19 баллами.

    На счету «россонери» шесть побед и одна ничья в семи сыгранных турах национального первенства.

    В прошлом месяце подопечные Стефано Пиоли выиграли у «Лацио» (2:0), «Венеции» (2:0) и «Специи» (2:1), разошлись миром с «Ювентусом» (1:1), а также одолели «Аталанту» (3:2).

    Все прогнозы на Серию А

    А вот в Лиге чемпионов «Милан» проиграл и «Ливерпулю» (2:3), и «Атлетико» (1:2), хотя с «матрасниками» они играли в меньшинстве с 29-й минуты.

    «Верона»

    «Верона» начала сезон ужасно, из-за чего в сентябре руководство клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо, вместо которого пост главного тренера занял Игор Тудор.

    Перед этим же были поражения от «Сассуоло», «Интера» и «Болоньи».

  • Салах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах
  • Форвард «Ливерпуля» превзошел даже Бруну Фернандеша, а нападающий «Реала» бросил вызов Лионелю Месси
  • 07/10/2021

    • И «Верона» сразу же выиграла с новым рулевым. Команда выиграла на своем поле у «Ромы» (3:2) и начала беспроигрышную серию, которая сегодня составляет четыре матча.

    Затем были ничьи с «Салернитаной» (2:2) и «Дженоа» (3:3) в гостях, а также разгром в прошлом туре «Специи» (4:0) в домашних стенах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Трактор — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торпедо — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Куньлунь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Фриц — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Басилашвили — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.78
  • Экспресс 15 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Эйбар — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Милан» — «Верона»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. Справится ли «Милан» с крепкой «Вероной»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры