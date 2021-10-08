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    Удержится ли Нидерланды на первом месте в группе?

    Латвия — Нидерланды. Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, отбор ЧМ-2022, 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Нидерланды
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    Нидерланды лидируют в своей группе
    В пятницу, 8 октября, в 7-м туре квалификации к ЧМ-2022 в европейской зоне сборная Латвии в Риге примет национальную команду Нидерландов. Игра начнется в 21:45 по мск. Латвия — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 08 Октября 2021 года
    Латвия
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    Латвия

    Нынешний турнир сборная Латвии проводит на своем уровне. В смысле, ни на что не претендуя, соревнуется с футбольным карликом за то, чтобы не быть последней.

    Вот и нынешнее 5-е место из шести команд — отличный показатель такого положения вещей. Сборная Латвии в пяти матчах набрала лишь пять очков.

    Минувший тур Латвия может записать себе в актив. В гостевом поединке против Черногории команда сумел сыграть вничью 0:0.

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    Теоретически латвийцы еще способны пободаться за 2-е место. Но это как раз тот самый случай, когда ключевым моментом является теория, а не реальность.

    Нидерланды

    Сборная Нидерландов нынешний отборочный цикл начала не слишком уверенно. Однако голландцы быстро вернулись в группу лидеров.

    По итогам шести сыгранных туров сборная Нидерландов занимает 1-е место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды Луи Ван Гаала 13 набранных очков.

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    • В минувшем туре квалификации Нидерланды добыли очередную важную викторию. «Оранжевые» победили на своем поле конкурента Турцию (1:0).

    Единственное поражение голландцев в этом отборочном цикле пришлось как раз на поединок с Турцией (4:2). Вторую в таблице Норвегию они опережают по разнице мячей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,07.

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    Успех хозяев поля оценивается в 34,00, тогда как ничья — в 10,00.

    наши прогноз и ставка — Нидерланды забьют в первые 15 минут матча за 3,20.

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    Латвия — Нидерланды: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли Нидерланды на первом месте в группе?
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