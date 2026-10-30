31 октября в 16-м туре первенства России по футболу сыграют «Челябинск» и «Шинник». Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.13.

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«Челябинск»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы второго по рангу российского дивизиона.

При этом «Челябинск» всего на два очка опережает зону вылета. Команда отличилась 19 забитыми мячами при двадцати шести пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, драматично уступив «Уралу» — 1:3.

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До того «Челябинск» был бит «Текстильщиком» — 1:2, да и кубковый поединок с костромским «Спартаком» завершился коллизией — 0:1. Команда уступила в трех поединках подряд, результатом чего стало увольнение Романа Пилипчука.

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Состояние команды: «Челябинск» намерен побороться за попадание в стыки, вот только отстает от нее аж на тринадцать очков.

При этом «Челябинск» в родных стенах добыл всего 7 очков в семи поединках. Вот только тотальная зависимость от формы лидера атак Рамазана Гаджимурадова не позволяет рассчитывать на что-то серьезное. Кстати, на счету Рамазана уже 9 мячей в текущем первенстве. Это фактически половина голов команды.

Челябинцам явно недостает пресловутой монолитности. А вот после смены тренера команда может и должна встряхнуться. Ну и Гаджимурадов забьёт.

«Шинник»

Турнирное положение: «Шинник» пытается подтянуться к зоне стыков. Команда на текущий момент находится на 7-м месте турнирной таблицы.

При этом «Шинник» на 5 очков отстает от первой четверки. А вот забить удалось 20 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение костромскому «Спартаку» — 2:1.

До того «Шинник» подписал мировую с «Велесом» — 1:1, а вот чуть раньше в Кубке страны с треском уступил нижегородцам — 0:4. Ярославцы не побеждали в трех последних гостевых матчах.

Состояние команды: «Шинник» в кадровом аспекте выглядит скромненько, однако Денису Бояринцеву удалось создать крепкий коллектив.

При этом «Шинник» в шести выездных поединках первенства потерпел лишь одно поражение. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч. К тому же ярославцы еще ни разу не проигрывали «Челябинску», в двух очных поединках добыв одну победу и одну ничью.

Наверняка команда Бояринцева будет действовать в привычном для себя темпе. Ярославцы волевые, к тому же весьма сильны на стандартах.

На что ставят в матче Челябинск — Шинник Букмекерские коэффициенты на матч Челябинск — Шинник: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челябинск» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в 2.95.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.42, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.58.

Прогноз: Ярославцы весьма духовиты, однако челябинцев должна по-хорошему встряхнуть смена наставника.

3.13 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.13 на матч «Челябинск» — «Шинник» позволит вывести на карту выигрыш 2130₽, общая выплата — 3130₽

Ставка: Ничья за 3.13.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.42 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Челябинск» — «Шинник» позволит вывести на карту выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.42.

Пять причин, почему ставка зайдёт