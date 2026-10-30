31 октября в 16-м туре первенства России по футболу сыграют «Челябинск» и «Шинник». Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.13.
«Челябинск»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы второго по рангу российского дивизиона.
При этом «Челябинск» всего на два очка опережает зону вылета. Команда отличилась 19 забитыми мячами при двадцати шести пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, драматично уступив «Уралу» — 1:3.
До того «Челябинск» был бит «Текстильщиком» — 1:2, да и кубковый поединок с костромским «Спартаком» завершился коллизией — 0:1. Команда уступила в трех поединках подряд, результатом чего стало увольнение Романа Пилипчука.
Состояние команды: «Челябинск» намерен побороться за попадание в стыки, вот только отстает от нее аж на тринадцать очков.
При этом «Челябинск» в родных стенах добыл всего 7 очков в семи поединках. Вот только тотальная зависимость от формы лидера атак Рамазана Гаджимурадова не позволяет рассчитывать на что-то серьезное. Кстати, на счету Рамазана уже 9 мячей в текущем первенстве. Это фактически половина голов команды.
Челябинцам явно недостает пресловутой монолитности. А вот после смены тренера команда может и должна встряхнуться. Ну и Гаджимурадов забьёт.
«Шинник»
Турнирное положение: «Шинник» пытается подтянуться к зоне стыков. Команда на текущий момент находится на 7-м месте турнирной таблицы.
При этом «Шинник» на 5 очков отстает от первой четверки. А вот забить удалось 20 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение костромскому «Спартаку» — 2:1.
До того «Шинник» подписал мировую с «Велесом» — 1:1, а вот чуть раньше в Кубке страны с треском уступил нижегородцам — 0:4. Ярославцы не побеждали в трех последних гостевых матчах.
Состояние команды: «Шинник» в кадровом аспекте выглядит скромненько, однако Денису Бояринцеву удалось создать крепкий коллектив.
При этом «Шинник» в шести выездных поединках первенства потерпел лишь одно поражение. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч. К тому же ярославцы еще ни разу не проигрывали «Челябинску», в двух очных поединках добыв одну победу и одну ничью.
Наверняка команда Бояринцева будет действовать в привычном для себя темпе. Ярославцы волевые, к тому же весьма сильны на стандартах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челябинск» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в 2.95.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.42, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.58.
Прогноз: Ярославцы весьма духовиты, однако челябинцев должна по-хорошему встряхнуть смена наставника.
Ставка: Ничья за 3.13.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.42.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Шинник» не уступил в двух последних поединках
- «Челябинск» уступил трижды кряду
- Обе команды в среднем забивают больше одного мяча за матч
- Ярославцы еще ни разу не проигрывали «Челябинску»
- «Шинник» уступил всего один раз в шести гостевых поединках