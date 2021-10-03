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    Команда Юрана быстро вскроет оборону липчан?

    «Металлург» Липецк — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, ФНЛ, 3 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Липецк — «СКА-Хабаровск»
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    «СКА-Хабаровск»
    «Металлург» Липецк сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 15:00 мск. «Металлург» Липецк — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Металлург» Липецк

    «Металлург» Липецк — явный аутсайдер лиги. Еще бы, ведь команда пропустила уже 36 мячей в 14 матчах. Жуть!

    На текущий момент команда пребывает на 20 месте. Причем от спасительного 16 места отставание не такое уж огромное — 6 пунктов.

    В минувшем туре «Металлург» Липецк вновь удручил результатом. Минимальное выездное поражение от «Олимп-Долгопрудного» в планы явно не входило.

    Прогнозы на ФНЛ

    Липчане пока никак не могут привыкнуть к реалиям первого дивизиона. К тому же опытные атакующие исполнители пока не дают нужной голевой отдачи.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчане уже в первой четверке, и это не предел! Сергей Юран создал сильный командный механизм, вот только забивают «армейцы» с натугой.

    В минувшем туре «СКА-Хабаровск» добыл минимальную викторию над «Волгарем». Эта победа стала второй к ряду для хабаровчан.

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  • 30/09/2021

    • На текущий момент «СКА-Хабаровск» занимает 4 место с 27 очками в активе. При этом отставание от проходного 2 места составляет два очка.

    Наверняка команда Юрана постарается быстро обуздать защитные порядки липчан. Тем паче, оборону соперника никак не назовешь крепкими редутами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.66, на ничью за 3.98, а на «Металлург» Липецк — за 4.94.

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    Оборона липчан представляет собой проходной двор.

    «СКА-Хабаровск» постарается взять классом, причем гости пойдут вперед с первых минут матча.

    Гости пребывают в отличных кондициях, и должны быстро расправиться с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» в 1 тайме с коэффициентом 2.23.

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    «Металлург» Липецк — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. Команда Юрана быстро вскроет оборону липчан?
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