«Металлург» Липецк сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 15:00 мск. «Металлург» Липецк — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Липецк

«Металлург» Липецк — явный аутсайдер лиги. Еще бы, ведь команда пропустила уже 36 мячей в 14 матчах. Жуть!

На текущий момент команда пребывает на 20 месте. Причем от спасительного 16 места отставание не такое уж огромное — 6 пунктов.

В минувшем туре «Металлург» Липецк вновь удручил результатом. Минимальное выездное поражение от «Олимп-Долгопрудного» в планы явно не входило.

Прогнозы на ФНЛ

Липчане пока никак не могут привыкнуть к реалиям первого дивизиона. К тому же опытные атакующие исполнители пока не дают нужной голевой отдачи.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане уже в первой четверке, и это не предел! Сергей Юран создал сильный командный механизм, вот только забивают «армейцы» с натугой.

В минувшем туре «СКА-Хабаровск» добыл минимальную викторию над «Волгарем». Эта победа стала второй к ряду для хабаровчан.

На текущий момент «СКА-Хабаровск» занимает 4 место с 27 очками в активе. При этом отставание от проходного 2 места составляет два очка.

Наверняка команда Юрана постарается быстро обуздать защитные порядки липчан. Тем паче, оборону соперника никак не назовешь крепкими редутами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.66, на ничью за 3.98, а на «Металлург» Липецк — за 4.94.

Оборона липчан представляет собой проходной двор.

«СКА-Хабаровск» постарается взять классом , причем гости пойдут вперед с первых минут матча.

Гости пребывают в отличных кондициях, и должны быстро расправиться с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» в 1 тайме с коэффициентом 2.23.