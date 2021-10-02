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    Одолеет ли «Динамо» гостей из Самары?

    «Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч чемпионата России по футболу 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Крылья Советов»
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    Сандро Шварц
    В субботу, 2 октября, московское «Динамо» на своем поле примет самарские «Крылья Советов» в десятом туре российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВТБ-Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. «Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Октября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 16:30 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.77
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
    •

    «Динамо»

    Московское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 19 очков.

    «Бело-голубые» одержали шесть побед, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения в девяти турах.

    В сентябре команда Сандро Шварца уступила «Нижнему Новгороду» (1:2), обыграв при этом «Сочи» (1:0) и «Рубин» (2:0).

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    Также столичный коллектив отметился разгромом одноклубников из Ставрополя (6:0) в Кубке России.

    После травм у «Динамо» восстанавливаются Диего Лаксальт, Даниил Лесовой и Антон Шунин.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» расположились на 11-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 10 баллами.

    На счету самарской команды три победы, одна ничья и пять поражений в девяти сыгранных турах.

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    • Подопечные Игоря Ониськина в сентябре проиграли «Локомотиву» (0:2) и «Зениту» (1:2), а также обыграли «Ростов» (4:2).

    На старте Кубка России «Крылья» разгромили «Знамя-Ногинск» (10:0) и вышли в лидеры своей группы.

    Серьезных кадровых проблем у самарской команды сейчас нет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Динамо» — 1.70, победа «Крыльев Советов» — 5.00, ничья — 4.00.

    Самарская команда провалила старт сезона, но быстро оправилась после трех поражений подряд и выдала неплохую серию в РПЛ.

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    В предыдущем туре самарцы в Санкт-Петербурге уступили «Зениту», однако выглядели на фоне действующего чемпиона достойно, сумев поразить его ворота.

    «Бело-голубые» сейчас сильны, и победы над «Рубином» и «Сочи» это доказывают. Хотя, судя по результатам, подопечным Шварца едва ли не в каждом туре приходится отдавать много сил, чтобы набирать очки.

    Полагаем, что москвичи на своем поле все же добьются своего, но сохранить ворота в неприкосновенности им будет непросто. Наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.92.

    Альтернативной может быть ставка «тотал голов больше 2,5», которая принимается с коэффициентом 1.93.

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    «Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Динамо» гостей из Самары?
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