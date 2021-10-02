В субботу, 2 октября, московское «Динамо» на своем поле примет самарские «Крылья Советов» в десятом туре российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВТБ-Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. «Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Московское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 19 очков.

«Бело-голубые» одержали шесть побед, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения в девяти турах.

В сентябре команда Сандро Шварца уступила «Нижнему Новгороду» (1:2), обыграв при этом «Сочи» (1:0) и «Рубин» (2:0).

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Также столичный коллектив отметился разгромом одноклубников из Ставрополя (6:0) в Кубке России.

После травм у «Динамо» восстанавливаются Диего Лаксальт, Даниил Лесовой и Антон Шунин.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» расположились на 11-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 10 баллами.

На счету самарской команды три победы, одна ничья и пять поражений в девяти сыгранных турах.

Подопечные Игоря Ониськина в сентябре проиграли «Локомотиву» (0:2) и «Зениту» (1:2), а также обыграли «Ростов» (4:2).

На старте Кубка России «Крылья» разгромили «Знамя-Ногинск» (10:0) и вышли в лидеры своей группы.

Серьезных кадровых проблем у самарской команды сейчас нет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Динамо» — 1.70, победа «Крыльев Советов» — 5.00, ничья — 4.00.

Самарская команда провалила старт сезона, но быстро оправилась после трех поражений подряд и выдала неплохую серию в РПЛ.

В предыдущем туре самарцы в Санкт-Петербурге уступили «Зениту», однако выглядели на фоне действующего чемпиона достойно, сумев поразить его ворота.

«Бело-голубые» сейчас сильны, и победы над «Рубином» и «Сочи» это доказывают. Хотя, судя по результатам, подопечным Шварца едва ли не в каждом туре приходится отдавать много сил, чтобы набирать очки.

Полагаем, что москвичи на своем поле все же добьются своего, но сохранить ворота в неприкосновенности им будет непросто. Наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.92.

Альтернативной может быть ставка «тотал голов больше 2,5», которая принимается с коэффициентом 1.93.