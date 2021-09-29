«Зенит» сыграет на своем поле против шведского «Мальме» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:45 мск. «Зенит» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

«Зенит», как и ожидалось, проиграл в первом туре на поле «Челси». Но, как ни странно, выглядел чемпион России очень достойно. Во всяком случае, можно смело сказать, что «Челси» было нелегко.

Все решил один гол Ромелу Лукаку, который классно пробил головой после навеса с фланга. Моментов у лучшей команды Европы было не так уж и много.

Если судить по недавним матчам, «Зенит» находится в отличной форме. На прошлой неделе команда Сергея Семака одержала две победы в РПЛ, сначала обыграв «Рубин», а потом «Крылья Советов».

Показательным в этом плане стал матч против «Рубина» (3:1), в котором наконец-то напомнил о себе Артем Дзюба. Кроме того, очень круто сыграли Малком, Вендел и Клаудиньо. Без бразильцев этот «Зенит» теперь сложно представить.

«Зенит» в этом сезоне не смог забить хотя бы один мяч только в гостевой игре против «Челси».

«Мальме»

«Мальме» тем временем просто героически прорвался в групповой этап ЛЧ через квалификацию.

В третьем раунде шведский клуб сенсационно прошел шотландский «Рейнджерс», а потом кое-как обыграл болгарский «Лудогорец».

В группе «Мальме» начал с разгромного поражения от «Ювентуса». «Старая синьора» забила три безответных мяча.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Параллельно «Мальме» сражается за первое место в чемпионате Швеции. После 21 тура команда Йона-Даля Томассона отстает от «Юргордена» на три очка.

Коэффициенты

На «Зенит» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Мальме» — за 6.05.

Прогноз и ставка

Если не здесь, то где тогда «Зениту» побеждать в Лиге чемпионов? По сути, матчи против «Мальме» это чуть ли не единственный шанс питерского клуба набрать очки и побороться хотя бы за третье место в группе.

Команду Семака никто не поймет, если она не выиграет в предстоящем матче.

Ставка — победа «Зенита» с форой (-1,5) за 2.63.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Зенита» больше 2,5 за 3.20.