«Наполи» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 6-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 21:45 мск. «Наполи» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» в нынешнем сезоне вполне способен на чудо в виде Скудетто. Лучано Спаллетти — прекрасный специалист, давно созревший для больших побед.

Ныне команда занимает 1 место в турнирной таблице Серии А. На текущий момент в активе у «Наполи» 15 очков по итогам пяти сыгранных матчей. Максимум!

В минувшем туре «Наполи» сумел разжиться тремя очками в Генуе. Выездной поединок с «Сампдорией» неаполитанцы выиграли с разгромным счетом (0:4).

Все прогнозы на Серию А

В последних матчах раззабивался Виктор Осимен. Отметим также капитана команды центрбека Калиду Кулибали.

«Кальяри»

Сардинцы пока пребывают на задворках турнирной таблицы. Впрочем, команде изначально предрекали борьбу за выживание в Серии А.

На данный момент «Кальяри» занимает предпоследнее 19 место. В активе у команды только два набранных очка при разнице мячей 7:13.

В предыдущем туре чемпионата «Кальяри» вновь разочаровал игрой и результатом. Дома сардинцы уступили «Эмполи» (0:2).

Поединки против неаполитанцев для команды проходят традиционно сложно. Из пяти последних противостояний «Кальяри» уступил в трех при одной виктории.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.28, на ничью за 6.35, а на «Кальяри» — за 11.00.

Хозяева пока не теряли очков, и наверняка добудут три очка в матче с аутсайдером .

«Кальяри» много пропускает в свои ворота, и явно не сможет зацепиться за очки.

Неаполитанцы постараются сохранить за собой лидерство в турнирной таблице, а значит, начнут без раскачки. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.24.