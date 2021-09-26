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    «Наполи» сразу начнет забивать?

    «Наполи» — «Кальяри». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, Серия А, 26 сентября 2021 года

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    Виктор Осимен
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 6-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 21:45 мск. «Наполи» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Сентября 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.26
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
    •

    «Наполи»

    «Наполи» в нынешнем сезоне вполне способен на чудо в виде Скудетто. Лучано Спаллетти — прекрасный специалист, давно созревший для больших побед.

    Ныне команда занимает 1 место в турнирной таблице Серии А. На текущий момент в активе у «Наполи» 15 очков по итогам пяти сыгранных матчей. Максимум!

    В минувшем туре «Наполи» сумел разжиться тремя очками в Генуе. Выездной поединок с «Сампдорией» неаполитанцы выиграли с разгромным счетом (0:4).

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    В последних матчах раззабивался Виктор Осимен. Отметим также капитана команды центрбека Калиду Кулибали.

    «Кальяри»

    Сардинцы пока пребывают на задворках турнирной таблицы. Впрочем, команде изначально предрекали борьбу за выживание в Серии А.

    На данный момент «Кальяри» занимает предпоследнее 19 место. В активе у команды только два набранных очка при разнице мячей 7:13.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Кальяри» вновь разочаровал игрой и результатом. Дома сардинцы уступили «Эмполи» (0:2).

    Поединки против неаполитанцев для команды проходят традиционно сложно. Из пяти последних противостояний «Кальяри» уступил в трех при одной виктории.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.28, на ничью за 6.35, а на «Кальяри» — за 11.00.

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    Хозяева пока не теряли очков, и наверняка добудут три очка в матче с аутсайдером.

    «Кальяри» много пропускает в свои ворота, и явно не сможет зацепиться за очки.

    Неаполитанцы постараются сохранить за собой лидерство в турнирной таблице, а значит, начнут без раскачки. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.24.

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    «Наполи» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. «Наполи» сразу начнет забивать?
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